https://1prime.ru/20241217/moshennichestvo-853631009.html

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковским трояном

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковским трояном - 17.12.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковским трояном

МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T12:56+0300

2024-12-17T12:56+0300

2024-12-17T12:56+0300

мошенничество

россия

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c594fc2abf97feb947af675f077cd781.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера человек скачивает банковский троян, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Правоохранители пояснили, что сперва мошенники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. Заказы якобы можно оплатить при получении, а для их подтверждения необходимо только указать ФИО, адрес и телефон. Через некоторое время человеку поступает сообщение, что оформленный заказ отправлен. Для его отслеживания предлагают скачать специальное мобильное приложение-трекер по ссылке, которую присылает менеджер. "Под видом трекера человек скачивает мобильный банковский троян - Mamont, который получает доступ к телефону. Помимо сведений для входа в банковское приложение мошенники могут также получить доступ к другим чувствительным данным - контактной книге, архиву фотографий, электронной почте, криптографическим ключам и электронным подписям", - уточнили в ведомстве.

https://1prime.ru/20241213/elka-853565100.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мвд