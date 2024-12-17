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Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковским трояном - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковским трояном
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковским трояном - 17.12.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковским трояном
МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T12:56+0300
2024-12-17T12:56+0300
мошенничество
россия
мвд
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера человек скачивает банковский троян, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Правоохранители пояснили, что сперва мошенники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. Заказы якобы можно оплатить при получении, а для их подтверждения необходимо только указать ФИО, адрес и телефон. Через некоторое время человеку поступает сообщение, что оформленный заказ отправлен. Для его отслеживания предлагают скачать специальное мобильное приложение-трекер по ссылке, которую присылает менеджер. "Под видом трекера человек скачивает мобильный банковский троян - Mamont, который получает доступ к телефону. Помимо сведений для входа в банковское приложение мошенники могут также получить доступ к другим чувствительным данным - контактной книге, архиву фотографий, электронной почте, криптографическим ключам и электронным подписям", - уточнили в ведомстве.
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россия, мвд
Мошенничество, РОССИЯ, МВД
12:56 17.12.2024
 
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковским трояном

МВД рассказало о новом виде мошенничества с трояном через приложения для посылок

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера человек скачивает банковский троян, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Правоохранители пояснили, что сперва мошенники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. Заказы якобы можно оплатить при получении, а для их подтверждения необходимо только указать ФИО, адрес и телефон. Через некоторое время человеку поступает сообщение, что оформленный заказ отправлен. Для его отслеживания предлагают скачать специальное мобильное приложение-трекер по ссылке, которую присылает менеджер.
"Под видом трекера человек скачивает мобильный банковский троян - Mamont, который получает доступ к телефону. Помимо сведений для входа в банковское приложение мошенники могут также получить доступ к другим чувствительным данным - контактной книге, архиву фотографий, электронной почте, криптографическим ключам и электронным подписям", - уточнили в ведомстве.
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