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Ни перед чем не останавливаются: мошенники клонируют чужие банковские карты - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Ни перед чем не останавливаются: мошенники клонируют чужие банковские карты
Ни перед чем не останавливаются: мошенники клонируют чужие банковские карты - 17.12.2024, ПРАЙМ
Ни перед чем не останавливаются: мошенники клонируют чужие банковские карты
Мошенники с целью кражи денег внедрили виртуальное клонирование банковских карт. Как работает этот способ, агентству “Прайм" рассказала завкафедрой КБ-4... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T02:02+0300
2024-12-17T02:02+0300
технологии
общество
москва
мирэа
мошенничество
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Мошенники с целью кражи денег внедрили виртуальное клонирование банковских карт. Как работает этот способ, агентству “Прайм" рассказала завкафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под предлогом необходимости продления контракта на услуги, обновления приложений оператора или установки антивирусных программ. Через мессенджеры излишне доверчивым людям высылают ссылку на загрузку якобы полезного приложения, которое в действительности является вредоносным ПО.По словам эксперта, оно способно шпионить и передавать конфиденциальную информацию."После установки приложения мошенники требуют сфотографировать или поднести карту к устройству для "подтверждения данных". Затем предлагают ввести ПИН-код, чтобы якобы сменить его на новый. Смены ПИН-кода не происходит, а мошенники получают доступ к вашей карте", - говорит Максимова.После этого они могут создать виртуальный дубликат платежной карты и оплачивать покупки бесконтактным способом в магазинах через NFC-терминалы.Для защиты от подобного обмана эксперт настоятельно рекомендует:- Избегать установки приложений по ссылкам из мессенджеров — скачивайте приложения только из проверенных официальных источников;⁃ Проверять подлинность звонящих: удостоверьтесь, что исходящий вызов действительно от представителя компании-оператора."И наконец, никогда не сообщайте данные банковских карт и личные сведения по телефону или через ненадежные приложения", - заключила эксперт.
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технологии, общество , москва, мирэа, мошенничество
Технологии, Общество , МОСКВА, МИРЭА, мошенничество
02:02 17.12.2024
 
Ни перед чем не останавливаются: мошенники клонируют чужие банковские карты

Эксперт Максимова: аферисты клонируют чужие банковские карты и платят ими всюду

© Unsplash/Georgi DyulgerovБанковские карты
Банковские карты
© Unsplash/Georgi Dyulgerov
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Мошенники с целью кражи денег внедрили виртуальное клонирование банковских карт. Как работает этот способ, агентству “Прайм" рассказала завкафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.
Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под предлогом необходимости продления контракта на услуги, обновления приложений оператора или установки антивирусных программ. Через мессенджеры излишне доверчивым людям высылают ссылку на загрузку якобы полезного приложения, которое в действительности является вредоносным ПО.
По словам эксперта, оно способно шпионить и передавать конфиденциальную информацию.
"После установки приложения мошенники требуют сфотографировать или поднести карту к устройству для "подтверждения данных". Затем предлагают ввести ПИН-код, чтобы якобы сменить его на новый. Смены ПИН-кода не происходит, а мошенники получают доступ к вашей карте", - говорит Максимова.
После этого они могут создать виртуальный дубликат платежной карты и оплачивать покупки бесконтактным способом в магазинах через NFC-терминалы.
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Для защиты от подобного обмана эксперт настоятельно рекомендует:
- Избегать установки приложений по ссылкам из мессенджеров — скачивайте приложения только из проверенных официальных источников;
⁃ Проверять подлинность звонящих: удостоверьтесь, что исходящий вызов действительно от представителя компании-оператора.
"И наконец, никогда не сообщайте данные банковских карт и личные сведения по телефону или через ненадежные приложения", - заключила эксперт.
 
ТехнологииОбществоМОСКВАМИРЭАмошенничество
 
 
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