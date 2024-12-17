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Борт Москва – Анадырь прибыл на Чукотку

Борт Москва – Анадырь прибыл на Чукотку - 17.12.2024, ПРАЙМ

Борт Москва – Анадырь прибыл на Чукотку

Борт Москва – Анадырь, накануне ушедший на Камчатку из-за бокового ветра, во вторник прибыл на Чукотку. | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T06:40+0300

2024-12-17T06:40+0300

2024-12-17T06:40+0300

бизнес

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – ПРАЙМ. Борт Москва – Анадырь, накануне ушедший на Камчатку из-за бокового ветра, во вторник прибыл на Чукотку. В понедельник департамент промышленной политики Чукотского АО сообщил, что московский рейс ушел на Камчатку из-за бокового ветра. Из-за непогоды были задержаны вылет и прибытие местных рейсов в Залив Креста и Мыс Шмидта. Согласно данным автоматической справочной на сайте аэропорта Анадыря, совместный рейс "России" и "Аэрофлота" прибыл на Чукотку из камчатского Елизово в 13.19 (04.19 мск) вторника. Вылет из Анадыря в Шереметьево планируется в 15.30 (06.30 мск). Кроме того, во вторник вылетели задержанные в понедельник местные рейсы в Мыс Шмидта и Залив Креста. Борт в Хатырку отменен из-за непогоды.

анадырь

камчатка

чукотка

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, анадырь, камчатка, чукотка, аэрофлот, аэропорт шереметьево