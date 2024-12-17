https://1prime.ru/20241217/nato-853641681.html
НАТО будет координировать западную помощь Украине вместо США
НАТО будет координировать западную помощь Украине вместо США - 17.12.2024, ПРАЙМ
НАТО будет координировать западную помощь Украине вместо США
НАТО взяла на себя функции по координации помощи западных стран Украине вместо Соединенных Штатов, утверждает информагенство Reuters. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T20:55+0300
2024-12-17T20:55+0300
2024-12-17T20:56+0300
политика
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. НАТО взяла на себя функции по координации помощи западных стран Украине вместо Соединенных Штатов, утверждает информагенство Reuters."Этот шаг... предоставляет НАТО более непосредственную роль в конфликте", - отмечается в публикации.При этом западные дипломаты, как пишет Reuters, считают, что возложение функций по координации помощи Киеву на плечи Североатлантического альянса возымеет лишь ограниченный эффект, поскольку избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может сократить американскую поддержку Украины.И это, по мнению западных дипломатов, станет крайне болезненным ударом для Киева, поскольку Соединенные Штаты - основная страна альянса, которая отправляют на Украину значительную часть помощи.
https://1prime.ru/20241216/nato-853616620.html
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нато, помощь украине, сша
Политика, НАТО, помощь Украине, США
НАТО будет координировать западную помощь Украине вместо США
Reuters: НАТО взяла на себя функции по координации помощи Украине вместо США
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. НАТО взяла на себя функции по координации помощи западных стран Украине вместо Соединенных Штатов, утверждает информагенство Reuters.
"Этот шаг... предоставляет НАТО более непосредственную роль в конфликте", - отмечается в публикации.
При этом западные дипломаты, как пишет Reuters, считают, что возложение функций по координации помощи Киеву на плечи Североатлантического альянса возымеет лишь ограниченный эффект, поскольку избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может сократить американскую поддержку Украины.
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И это, по мнению западных дипломатов, станет крайне болезненным ударом для Киева, поскольку Соединенные Штаты - основная страна альянса, которая отправляют на Украину значительную часть помощи.