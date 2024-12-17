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В Запорожской области более 20 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области более 20 тысяч абонентов остались без света - 17.12.2024, ПРАЙМ
В Запорожской области более 20 тысяч абонентов остались без света
Аварийные бригады устраняют обрыв ЛЭП, из-за которого в Запорожской области без света остались более 20 тыс абонентов, социально значимые учреждения подключены... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T00:26+0300
2024-12-17T00:26+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – ПРАЙМ. Аварийные бригады устраняют обрыв ЛЭП, из-за которого в Запорожской области без света остались более 20 тыс абонентов, социально значимые учреждения подключены к резервным источникам питания, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате сильных порывов ветра в Михайловском, Васильевском, Каменско-Днепровском муниципальных округах произошел обрыв линий электропередачи. Без электроснабжения остались села Ивановка, Благовещенка, Великая Знаменка, Новоднепровка и другие населенные пункты - всего более двадцати тысяч абонентов", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, социально значимые учреждения подключены к резервным источникам питания, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
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симферополь, запорожская область
Энергетика, СИМФЕРОПОЛЬ, Запорожская область
В Запорожской области более 20 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области более 20 тысяч абонентов остались без света из-за обрыва ЛЭП
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – ПРАЙМ. Аварийные бригады устраняют обрыв ЛЭП, из-за которого в Запорожской области без света остались более 20 тыс абонентов, социально значимые учреждения подключены к резервным источникам питания, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате сильных порывов ветра в Михайловском, Васильевском, Каменско-Днепровском муниципальных округах произошел обрыв линий электропередачи. Без электроснабжения остались села Ивановка, Благовещенка, Великая Знаменка, Новоднепровка и другие населенные пункты - всего более двадцати тысяч абонентов", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, социально значимые учреждения подключены к резервным источникам питания, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.