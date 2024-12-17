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В России на 40 процентов упало количество выдач кредитных карт - 17.12.2024, ПРАЙМ
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В России на 40 процентов упало количество выдач кредитных карт
В России на 40 процентов упало количество выдач кредитных карт - 17.12.2024, ПРАЙМ
В России на 40 процентов упало количество выдач кредитных карт
Количество выдач кредитных карт в ноябре упало на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,57 миллиона договоров, сообщается в пресс-релизе... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T12:15+0300
2024-12-17T12:15+0300
россия
окб
кредитные карты
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Количество выдач кредитных карт в ноябре упало на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,57 миллиона договоров, сообщается в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ). "За ноябрь банки открыли для россиян 1,57 миллиона договоров на кредитные карты с общим лимитом 206,75 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 40%, общий объем одобренных лимитов – на 32%. В ноябре прошлого года гражданам было выдано 2,64 миллиона карт на 302,85 миллиарда рублей. Средний размер лимита по карте увеличился на 15%: со 115 тысяч рублей в ноябре прошлого года до 131 тысяч рублей в ноябре этого", - сообщается в пресс-релизе. Сообщается также, что по сравнению с результатами октября в ноябре количество выдач кредитных карт сократилось на 14%, общий лимит - на 15%. В октябре было оформлено 1,84 миллиона карт с общим лимитом 243,87 миллиарда рублей. Количество выдач кредитных карт продолжает снижаться шестой месяц подряд, отмечает ОКБ. Всего по итогам января-ноября клиенты банков оформили 24,19 миллиона новых кредитных карт на 2,96 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач кредитных карт сократилось на 4%, объем кредита – на 1%. С января по ноябрь прошлого года банки выдали 25,09 миллиона карт с общим лимитом 2,99 триллиона рублей. Как подсчитали в бюро, в региональном разрезе в пятёрку по общим объемам лимитов кредитных карт в ноябре вошли: Москва – 116,23 тысячи карт с общим лимитом 19,60 миллиарда рублей, Московская область – 88,64 тысячи карт на 13,56 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 63,1 тысячи карт на 9,79 миллиарда рублей, Краснодарский край – 64,47 тысячи карт на 9,21 миллиарда рублей и Татарстан – 43,30 тысячи карт на 5,92 миллиарда рублей. При этом в ноябре по сравнению с результатами октября количество выдач кредитных карт сократилось абсолютно во всех субъектах РФ. Объем лимитов по новым кредиткам в большинстве из них также снизился.
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россия, окб, кредитные карты
РОССИЯ, ОКБ, кредитные карты
12:15 17.12.2024
 
В России на 40 процентов упало количество выдач кредитных карт

ОКБ: количество выдач кредитных карт в России в ноябре упало до 1,6 миллиона

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты и банковские карты
Монеты и банковские карты - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Количество выдач кредитных карт в ноябре упало на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,57 миллиона договоров, сообщается в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
"За ноябрь банки открыли для россиян 1,57 миллиона договоров на кредитные карты с общим лимитом 206,75 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 40%, общий объем одобренных лимитов – на 32%. В ноябре прошлого года гражданам было выдано 2,64 миллиона карт на 302,85 миллиарда рублей. Средний размер лимита по карте увеличился на 15%: со 115 тысяч рублей в ноябре прошлого года до 131 тысяч рублей в ноябре этого", - сообщается в пресс-релизе.
Сообщается также, что по сравнению с результатами октября в ноябре количество выдач кредитных карт сократилось на 14%, общий лимит - на 15%. В октябре было оформлено 1,84 миллиона карт с общим лимитом 243,87 миллиарда рублей. Количество выдач кредитных карт продолжает снижаться шестой месяц подряд, отмечает ОКБ.
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Всего по итогам января-ноября клиенты банков оформили 24,19 миллиона новых кредитных карт на 2,96 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач кредитных карт сократилось на 4%, объем кредита – на 1%. С января по ноябрь прошлого года банки выдали 25,09 миллиона карт с общим лимитом 2,99 триллиона рублей.
Как подсчитали в бюро, в региональном разрезе в пятёрку по общим объемам лимитов кредитных карт в ноябре вошли: Москва – 116,23 тысячи карт с общим лимитом 19,60 миллиарда рублей, Московская область – 88,64 тысячи карт на 13,56 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 63,1 тысячи карт на 9,79 миллиарда рублей, Краснодарский край – 64,47 тысячи карт на 9,21 миллиарда рублей и Татарстан – 43,30 тысячи карт на 5,92 миллиарда рублей.
При этом в ноябре по сравнению с результатами октября количество выдач кредитных карт сократилось абсолютно во всех субъектах РФ. Объем лимитов по новым кредиткам в большинстве из них также снизился.
 
РОССИЯОКБкредитные карты
 
 
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