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Ozon открывает пункты выдачи заказов на базе ПВЗ СДЭК

Ozon открывает пункты выдачи заказов на базе ПВЗ СДЭК - 17.12.2024, ПРАЙМ

Ozon открывает пункты выдачи заказов на базе ПВЗ СДЭК

Ozon открывает пункты выдачи заказов на базе уже существующих ПВЗ логистического оператора СДЭК - заказы в них могут получать клиенты обеих компаний, пока что... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T07:16+0300

2024-12-17T07:16+0300

2024-12-17T07:16+0300

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Ozon открывает пункты выдачи заказов на базе уже существующих ПВЗ логистического оператора СДЭК - заказы в них могут получать клиенты обеих компаний, пока что запущено 10 подобных локаций в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе СДЭК. "Международный оператор экспресс-доставки СДЭК и маркетплейс Ozon запустили совместный проект, благодаря которому клиенты смогут получать заказы обеих компаний в одном пункте выдачи. Новый формат направлен на улучшение доступности сервиса, упрощение процесса получения посылок и повышение удобства логистики. На первом этапе пилотного проекта пункты выдачи Ozon открываются внутри действующих ПВЗ СДЭК в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Первые 10 совместных локаций уже работают и доступны для клиентов на витрине Ozon", - сказали в компании. До конца года компании хотят открыть около 100 совместных пунктов выдачи. А в первом квартале 2025 года в планах запустить подобные точки в городах-миллионниках и открыть до 500 таких локаций. Все пункты будут работать под двумя вывесками – СДЭК и Ozon. Как объяснили в пресс-службе, объединение точек позволит решать несколько задач на одной точке, а также способствует увеличению трафика и расширению географии сетей. Пользователи смогут забирать заказы по привычной схеме через штрих-код из приложения, условия примерки и возврата, а также отражение точек на карте будет соответствовать стандартным пунктам выдачи. "Совместные пункты выдачи дают возможность пользователям получить заказы в одном месте, экономя время и делая процесс максимально комфортным. Мы уверены, что данный проект откроет новые возможности как для наших клиентов, так и для бизнеса", – прокомментировал директор по развитию и управлению франчайзинговой сети СДЭК Амиран Ибрагимов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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