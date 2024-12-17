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Счетная палата оценила работу аварийно-спасательных отрядов Росрыболовства - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Счетная палата оценила работу аварийно-спасательных отрядов Росрыболовства
Счетная палата оценила работу аварийно-спасательных отрядов Росрыболовства - 17.12.2024, ПРАЙМ
Счетная палата оценила работу аварийно-спасательных отрядов Росрыболовства
Наличие ряда системных проблем в деятельности аварийно-спасательных отрядов Росрыболовства не позволяет им полноценно обеспечивать безопасность морского... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T00:17+0300
2024-12-17T00:17+0300
общество
бизнес
экономика
москва
росрыболовство
счетная палата
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Наличие ряда системных проблем в деятельности аварийно-спасательных отрядов Росрыболовства не позволяет им полноценно обеспечивать безопасность морского промысла: отсутствует надлежащая аттестация этих отрядов, необходимое нормативно-правовое регулирование, а техническое состояние судов находится в неудовлетворительном состоянии, отмечается в материалах Счетной палаты. Контрольное ведомство проверило использование средств федерального бюджета аварийно-спасательными отрядами Росрыболовства. Как напомнили в ведомстве, в 2013 году были созданы экспедиционные отряды аварийно-спасательных работ - Северный и Дальневосточный. "Аварийно-спасательные отряды до сих пор не аттестованы в соответствии с требованиями законодательства об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей. При этом они привлекаются к проведению аварийно-спасательных работ, в том числе за плату, без надлежащего подтверждения готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, что может привести к причинению вреда здоровью людей и ущерба имуществу", - говорится в материалах. "Это подтверждается данными статистики аварийных случаев – с 2021 года по первое полугодие 2024 года с судами рыбопромыслового флота произошло 214 аварий, из которых 49 - со смертельными случаями", - привел цифры аудитор Сергей Мамедов, его слова приводятся в материалах. Кроме того, актуализированные нормативные правовые акты взамен отмененных все еще не приняты, отмечают аудиторы. "Основные отраслевые документы, регламентирующие работу отрядов и устанавливающие требования к судовладельцам, были отменены в 2020 году в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности", - говорится в материалах. Спасательные отряды не могут в полной мере исполнять свои полномочия в том числе из-за устаревшей материально-технической базы. "Из 10 имеющихся у отрядов судов только 4 фактически могли осуществлять дежурство на промысле. В результате в ряде случаев приходилось привлекать к локализации аварий с рыбопромысловыми судами и спасению людей другие министерства и ведомства", - отметил Мамедов. Помимо указанных проблем, проверка также выявила ряд финансовых нарушений и недостатков, допущенных аварийно-спасательными отрядами при использовании федеральных ресурсов, общая сумма этих нарушений составила 141,1 миллиона рублей. В числе проблемных вопросов контрольное ведомство отметило отсутствие единых подходов к расчету стоимости платных услуг, оказываемых аварийно-спасательными отрядами.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
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общество , бизнес, москва, росрыболовство, счетная палата
Общество , Бизнес, Экономика, МОСКВА, Росрыболовство, Счетная палата
00:17 17.12.2024
 
Счетная палата оценила работу аварийно-спасательных отрядов Росрыболовства

Счетная палата: аварийно-спасательные отряды Росрыболовства не аттестованы

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Наличие ряда системных проблем в деятельности аварийно-спасательных отрядов Росрыболовства не позволяет им полноценно обеспечивать безопасность морского промысла: отсутствует надлежащая аттестация этих отрядов, необходимое нормативно-правовое регулирование, а техническое состояние судов находится в неудовлетворительном состоянии, отмечается в материалах Счетной палаты.
Контрольное ведомство проверило использование средств федерального бюджета аварийно-спасательными отрядами Росрыболовства. Как напомнили в ведомстве, в 2013 году были созданы экспедиционные отряды аварийно-спасательных работ - Северный и Дальневосточный.
"Аварийно-спасательные отряды до сих пор не аттестованы в соответствии с требованиями законодательства об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей. При этом они привлекаются к проведению аварийно-спасательных работ, в том числе за плату, без надлежащего подтверждения готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, что может привести к причинению вреда здоровью людей и ущерба имуществу", - говорится в материалах.
"Это подтверждается данными статистики аварийных случаев – с 2021 года по первое полугодие 2024 года с судами рыбопромыслового флота произошло 214 аварий, из которых 49 - со смертельными случаями", - привел цифры аудитор Сергей Мамедов, его слова приводятся в материалах.
Кроме того, актуализированные нормативные правовые акты взамен отмененных все еще не приняты, отмечают аудиторы. "Основные отраслевые документы, регламентирующие работу отрядов и устанавливающие требования к судовладельцам, были отменены в 2020 году в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности", - говорится в материалах.
Спасательные отряды не могут в полной мере исполнять свои полномочия в том числе из-за устаревшей материально-технической базы. "Из 10 имеющихся у отрядов судов только 4 фактически могли осуществлять дежурство на промысле. В результате в ряде случаев приходилось привлекать к локализации аварий с рыбопромысловыми судами и спасению людей другие министерства и ведомства", - отметил Мамедов.
Помимо указанных проблем, проверка также выявила ряд финансовых нарушений и недостатков, допущенных аварийно-спасательными отрядами при использовании федеральных ресурсов, общая сумма этих нарушений составила 141,1 миллиона рублей. В числе проблемных вопросов контрольное ведомство отметило отсутствие единых подходов к расчету стоимости платных услуг, оказываемых аварийно-спасательными отрядами.
 
ЭкономикаОбществоБизнесМОСКВАРосрыболовствоСчетная палата
 
 
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