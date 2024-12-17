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Росавиация спрогнозировала рост пассажиропотока российских авиакомпаний - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Росавиация спрогнозировала рост пассажиропотока российских авиакомпаний
Росавиация спрогнозировала рост пассажиропотока российских авиакомпаний - 17.12.2024, ПРАЙМ
Росавиация спрогнозировала рост пассажиропотока российских авиакомпаний
Авиакомпании РФ по итогам 2024 года увеличат перевозки пассажиров до 110,8 миллиона человек, прогнозирует Росавиация. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T22:14+0300
2024-12-17T22:14+0300
экономика
росавиация
пассажиропоток
прогноз
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ по итогам 2024 года увеличат перевозки пассажиров до 110,8 миллиона человек, прогнозирует Росавиация. В 2023 году российские авиакомпании увеличили перевозки на 10% - до 105 миллионов пассажиров. Таким образом, рост показателя в 2024 году может составить 5,52%. "На сегодняшний день мы можем прогнозировать на конец года 110,8 млн пассажиров всего, в том числе на ВВЛ (внутренних линиях - ред.) - 84,2 млн пассажиров, на МВЛ (международных линиях - ред.) - 26,6 млн пассажиров", - сообщило ведомство. Комплексной программой на 2024 год установлены следующие показатели перевозок пассажиров авиационным транспортом: всего 96,4 миллиона пассажиров, из них на внутренних воздушных линиях – 77,3 миллиона пассажиров, на международных – 20,8 миллиона пассажиров.
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росавиация, пассажиропоток, прогноз
Экономика, Росавиация, пассажиропоток, прогноз
22:14 17.12.2024
 
Росавиация спрогнозировала рост пассажиропотока российских авиакомпаний

Росавиация: пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2024 году вырастет на 5,5%

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВозобновление авиасообщения между Россией и Турцией
Возобновление авиасообщения между Россией и Турцией - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ по итогам 2024 года увеличат перевозки пассажиров до 110,8 миллиона человек, прогнозирует Росавиация.
В 2023 году российские авиакомпании увеличили перевозки на 10% - до 105 миллионов пассажиров. Таким образом, рост показателя в 2024 году может составить 5,52%.
"На сегодняшний день мы можем прогнозировать на конец года 110,8 млн пассажиров всего, в том числе на ВВЛ (внутренних линиях - ред.) - 84,2 млн пассажиров, на МВЛ (международных линиях - ред.) - 26,6 млн пассажиров", - сообщило ведомство.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
"ЮТэйр" спрогнозировала рост пассажиропотока авиакомпании в 2025 году
12 декабря, 11:49
Комплексной программой на 2024 год установлены следующие показатели перевозок пассажиров авиационным транспортом: всего 96,4 миллиона пассажиров, из них на внутренних воздушных линиях – 77,3 миллиона пассажиров, на международных – 20,8 миллиона пассажиров.
 
ЭкономикаРосавиацияпассажиропотокпрогноз
 
 
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