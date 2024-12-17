https://1prime.ru/20241217/passazhiropotok-853642132.html

Росавиация спрогнозировала рост пассажиропотока российских авиакомпаний

Росавиация спрогнозировала рост пассажиропотока российских авиакомпаний - 17.12.2024, ПРАЙМ

Росавиация спрогнозировала рост пассажиропотока российских авиакомпаний

Авиакомпании РФ по итогам 2024 года увеличат перевозки пассажиров до 110,8 миллиона человек, прогнозирует Росавиация. | 17.12.2024, ПРАЙМ

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экономика

росавиация

пассажиропоток

прогноз

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ по итогам 2024 года увеличат перевозки пассажиров до 110,8 миллиона человек, прогнозирует Росавиация. В 2023 году российские авиакомпании увеличили перевозки на 10% - до 105 миллионов пассажиров. Таким образом, рост показателя в 2024 году может составить 5,52%. "На сегодняшний день мы можем прогнозировать на конец года 110,8 млн пассажиров всего, в том числе на ВВЛ (внутренних линиях - ред.) - 84,2 млн пассажиров, на МВЛ (международных линиях - ред.) - 26,6 млн пассажиров", - сообщило ведомство. Комплексной программой на 2024 год установлены следующие показатели перевозок пассажиров авиационным транспортом: всего 96,4 миллиона пассажиров, из них на внутренних воздушных линиях – 77,3 миллиона пассажиров, на международных – 20,8 миллиона пассажиров.

https://1prime.ru/20241212/aviakompaniya-853516957.html

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росавиация, пассажиропоток, прогноз