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"Это больно". Американский дипломат оценил будущую сделку по Украине

"Это больно". Американский дипломат оценил будущую сделку по Украине - 17.12.2024, ПРАЙМ

"Это больно". Американский дипломат оценил будущую сделку по Украине

Инициативы избранного президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине станут большим ударом для руководства страны, предупредил в беседе с... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T17:15+0300

2024-12-17T17:15+0300

2024-12-17T17:15+0300

политика

украина

конфликт

сделка

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Инициативы избранного президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине станут большим ударом для руководства страны, предупредил в беседе с украинским YouTube-каналом Radio NV экс-посол Соединенных Штатов на Украине Джон Хербст.В частности, бывший дипломат заявил: "0н (Трамп. — прим. ред.) хочет так называемый компромисс за территорию и тоже хочет молчания о возможности вступления Украины в НАТО на 20 лет". После этого он добавил, что "это больно, это трудно для Украины", отметив, что В Вашингтоне прекрасно понимают, что победа Российской Федерации на Украине станет поражением Соединенных Штатов.Ранее Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо готовиться к сделке по урегулированию конфликта на Украине.

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украина, конфликт, сделка