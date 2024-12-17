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"Это больно". Американский дипломат оценил будущую сделку по Украине
"Это больно". Американский дипломат оценил будущую сделку по Украине - 17.12.2024, ПРАЙМ
"Это больно". Американский дипломат оценил будущую сделку по Украине
Инициативы избранного президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине станут большим ударом для руководства страны, предупредил в беседе с... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T17:15+0300
2024-12-17T17:15+0300
2024-12-17T17:15+0300
политика
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конфликт
сделка
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Инициативы избранного президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине станут большим ударом для руководства страны, предупредил в беседе с украинским YouTube-каналом Radio NV экс-посол Соединенных Штатов на Украине Джон Хербст.В частности, бывший дипломат заявил: "0н (Трамп. — прим. ред.) хочет так называемый компромисс за территорию и тоже хочет молчания о возможности вступления Украины в НАТО на 20 лет". После этого он добавил, что "это больно, это трудно для Украины", отметив, что В Вашингтоне прекрасно понимают, что победа Российской Федерации на Украине станет поражением Соединенных Штатов.Ранее Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо готовиться к сделке по урегулированию конфликта на Украине.
https://1prime.ru/20241216/ukraina-853604871.html
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Политика, УКРАИНА, конфликт, сделка
"Это больно". Американский дипломат оценил будущую сделку по Украине
Экс-посол США Хербст: идеи Трампа по переговорам станут ударом для Киева
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ.
Инициативы избранного президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине станут большим ударом для руководства страны, предупредил в беседе с украинским YouTube-каналом Radio NV
экс-посол Соединенных Штатов на Украине Джон Хербст.
В частности, бывший дипломат заявил: "0н (Трамп. — прим. ред.) хочет так называемый компромисс за территорию и тоже хочет молчания о возможности вступления Украины в НАТО на 20 лет".
После этого он добавил, что "это больно, это трудно для Украины", отметив, что В Вашингтоне прекрасно понимают, что победа Российской Федерации на Украине станет поражением Соединенных Штатов.
NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины
Ранее Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо готовиться к сделке по урегулированию конфликта на Украине.