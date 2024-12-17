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В России усовершенствовали режим закрытых ПИФ для опытных инвесторов

В России усовершенствовали режим закрытых ПИФ для опытных инвесторов - 17.12.2024, ПРАЙМ

В России усовершенствовали режим закрытых ПИФ для опытных инвесторов

Госдума приняла закон, направленный на совершенствование режима закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), инвестиционные паи которых предназначены для... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T12:51+0300

2024-12-17T12:51+0300

2024-12-17T12:51+0300

россия

госдума

квалифицированные инвесторы

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, направленный на совершенствование режима закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов. Документ предусматривает с 1 марта 2026 года введение инвестиционных паев ЗПИФ разных классов с разным объемом прав. В случае, когда правилами доверительного управления таким фондом не предусмотрены паи разных классов, допускается возможность "переквалификации" фондов для квалифицированных инвесторов в фонды для неквалифицированных. Эти изменения призваны обеспечить дополнительный приток инвестиций в крупные проекты. А предельный срок действия договора доверительного управления ЗПИФ для квалифицированных инвесторов увеличивается с 15 до 49 лет с возможностью его продления. В пояснительной записке это объясняется тем, что крупные инвестиционные проекты, как правило, имеют длительный срок реализации и окупаемости. Закон также уточняет требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, регламентирует порядок конвертации таких паев и особенности получения доходов по ним. Уточняется и процедура выплаты денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев ЗПИФ в случаях, если владелец не требовал их погашения. Помимо этого, закон обязывает управляющую компанию ЗПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, обеспечить надлежащее содержание имущества, входящего в состав этого фонда. При этом должны быть обеспечены "нормальная и безопасная" эксплуатация такого имущества и его использование либо сохранность в соответствии с целями приобретения этого имущества в состав ЗПИФ, если оно не передано на хранение спецдепозитарию. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать позже.

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россия, госдума, квалифицированные инвесторы