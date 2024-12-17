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В России усовершенствовали режим закрытых ПИФ для опытных инвесторов
В России усовершенствовали режим закрытых ПИФ для опытных инвесторов - 17.12.2024, ПРАЙМ
В России усовершенствовали режим закрытых ПИФ для опытных инвесторов
Госдума приняла закон, направленный на совершенствование режима закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), инвестиционные паи которых предназначены для... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T12:51+0300
2024-12-17T12:51+0300
2024-12-17T12:51+0300
россия
госдума
квалифицированные инвесторы
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, направленный на совершенствование режима закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов. Документ предусматривает с 1 марта 2026 года введение инвестиционных паев ЗПИФ разных классов с разным объемом прав. В случае, когда правилами доверительного управления таким фондом не предусмотрены паи разных классов, допускается возможность "переквалификации" фондов для квалифицированных инвесторов в фонды для неквалифицированных. Эти изменения призваны обеспечить дополнительный приток инвестиций в крупные проекты. А предельный срок действия договора доверительного управления ЗПИФ для квалифицированных инвесторов увеличивается с 15 до 49 лет с возможностью его продления. В пояснительной записке это объясняется тем, что крупные инвестиционные проекты, как правило, имеют длительный срок реализации и окупаемости. Закон также уточняет требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, регламентирует порядок конвертации таких паев и особенности получения доходов по ним. Уточняется и процедура выплаты денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев ЗПИФ в случаях, если владелец не требовал их погашения. Помимо этого, закон обязывает управляющую компанию ЗПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, обеспечить надлежащее содержание имущества, входящего в состав этого фонда. При этом должны быть обеспечены "нормальная и безопасная" эксплуатация такого имущества и его использование либо сохранность в соответствии с целями приобретения этого имущества в состав ЗПИФ, если оно не передано на хранение спецдепозитарию. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать позже.
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россия, госдума, квалифицированные инвесторы
РОССИЯ, Госдума, квалифицированные инвесторы
В России усовершенствовали режим закрытых ПИФ для опытных инвесторов
Госдума усовершенствовала режим закрытых ПИФ для квалифицированных инвесторов
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, направленный на совершенствование режима закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов.
Документ предусматривает с 1 марта 2026 года введение инвестиционных паев ЗПИФ разных классов с разным объемом прав. В случае, когда правилами доверительного управления таким фондом не предусмотрены паи разных классов, допускается возможность "переквалификации" фондов для квалифицированных инвесторов в фонды для неквалифицированных. Эти изменения призваны обеспечить дополнительный приток инвестиций в крупные проекты.
А предельный срок действия договора доверительного управления ЗПИФ для квалифицированных инвесторов увеличивается с 15 до 49 лет с возможностью его продления. В пояснительной записке это объясняется тем, что крупные инвестиционные проекты, как правило, имеют длительный срок реализации и окупаемости.
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Закон также уточняет требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, регламентирует порядок конвертации таких паев и особенности получения доходов по ним. Уточняется и процедура выплаты денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев ЗПИФ в случаях, если владелец не требовал их погашения.
Помимо этого, закон обязывает управляющую компанию ЗПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, обеспечить надлежащее содержание имущества, входящего в состав этого фонда. При этом должны быть обеспечены "нормальная и безопасная" эксплуатация такого имущества и его использование либо сохранность в соответствии с целями приобретения этого имущества в состав ЗПИФ, если оно не передано на хранение спецдепозитарию.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать позже.