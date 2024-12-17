Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок для пленных - 17.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241217/plennye-853631318.html
Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок для пленных
Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок для пленных - 17.12.2024, ПРАЙМ
Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок для пленных
Москва и Киев пришли к соглашению о взаимной отправке посылок с теплыми вещами и письмами для военнопленных двух стран. Такое заявление сделала Татьяна... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T13:29+0300
2024-12-17T13:29+0300
россия
украина
пленные
татьяна москалькова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846914346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2962f5f0b18a5349eeb9670c03d2d4bd.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Москва и Киев пришли к соглашению о взаимной отправке посылок с теплыми вещами и письмами для военнопленных двух стран. Такое заявление сделала Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России. 17 декабря в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, на которой представляется доклад Международного общественного трибунала, посвященный преступлениям украинских неонацистов, в частности "Массовому расстрелу мирных жителей города Селидово" со стороны украинских вооруженных сил.На пресс-конференции Москалькова, отвечая на вопросы журналистов, отметила: "Сегодня мы договорились о взаимном направлении посылок военнопленным из дома с теплыми вещами и писем от родных."
https://1prime.ru/20241216/zapad-853617702.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846914346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abc69343d0309a979833119187d2fec0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, пленные, татьяна москалькова
РОССИЯ, УКРАИНА, пленные, Татьяна Москалькова
13:29 17.12.2024
 
Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок для пленных

Москалькова: РФ и Украина договорились о взаимном направлении пленным посылок

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Москва и Киев пришли к соглашению о взаимной отправке посылок с теплыми вещами и письмами для военнопленных двух стран. Такое заявление сделала Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России.
17 декабря в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, на которой представляется доклад Международного общественного трибунала, посвященный преступлениям украинских неонацистов, в частности "Массовому расстрелу мирных жителей города Селидово" со стороны украинских вооруженных сил.
На пресс-конференции Москалькова, отвечая на вопросы журналистов, отметила: "Сегодня мы договорились о взаимном направлении посылок военнопленным из дома с теплыми вещами и писем от родных."
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
"Теперь вы понимаете". Журналист раскрыл, за что борется Запад на Украине
Вчера, 22:09
 
РОССИЯУКРАИНАпленныеТатьяна Москалькова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала