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Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок для пленных

Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок для пленных - 17.12.2024, ПРАЙМ

Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок для пленных

Москва и Киев пришли к соглашению о взаимной отправке посылок с теплыми вещами и письмами для военнопленных двух стран. Такое заявление сделала Татьяна... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T13:29+0300

2024-12-17T13:29+0300

2024-12-17T13:29+0300

россия

украина

пленные

татьяна москалькова

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Москва и Киев пришли к соглашению о взаимной отправке посылок с теплыми вещами и письмами для военнопленных двух стран. Такое заявление сделала Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России. 17 декабря в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, на которой представляется доклад Международного общественного трибунала, посвященный преступлениям украинских неонацистов, в частности "Массовому расстрелу мирных жителей города Селидово" со стороны украинских вооруженных сил.На пресс-конференции Москалькова, отвечая на вопросы журналистов, отметила: "Сегодня мы договорились о взаимном направлении посылок военнопленным из дома с теплыми вещами и писем от родных."

https://1prime.ru/20241216/zapad-853617702.html

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россия, украина, пленные, татьяна москалькова