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В Приморье на руднике произошел горный удар
В Приморье на руднике произошел горный удар - 17.12.2024, ПРАЙМ
В Приморье на руднике произошел горный удар
Горный удар с обвалом пород произошел утром во вторник на руднике "2-й Советский" в приморском Дальнегорске, работники предприятия эвакуированы, сообщает... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T02:35+0300
2024-12-17T02:35+0300
2024-12-17T02:35+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек – ПРАЙМ. Горный удар с обвалом пород произошел утром во вторник на руднике "2-й Советский" в приморском Дальнегорске, работники предприятия эвакуированы, сообщает прокуратура Приморья.
"Предварительно установлено, что утром 17 декабря 2024 года на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород. Работники предприятия эвакуированы, на месте работает Дальнегорский военизированный горно-спасательный взвод МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл". Прокуратура Дальнегорска с привлечением специалистов организовала проверку обеспечения безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав.
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промышленность, владивосток, приморье, мчс
Экономика, Промышленность, Владивосток, Приморье, МЧС
В Приморье на руднике произошел горный удар
На руднике "2-й Советский" в Приморье произошел горный удар с обвалом пород
ВЛАДИВОСТОК, 16 дек – ПРАЙМ. Горный удар с обвалом пород произошел утром во вторник на руднике "2-й Советский" в приморском Дальнегорске, работники предприятия эвакуированы, сообщает прокуратура Приморья.
"Предварительно установлено, что утром 17 декабря 2024 года на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород. Работники предприятия эвакуированы, на месте работает Дальнегорский военизированный горно-спасательный взвод МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл". Прокуратура Дальнегорска с привлечением специалистов организовала проверку обеспечения безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав.