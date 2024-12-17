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В Приморье один человек пострадал при обвале на руднике
В Приморье один человек пострадал при обвале на руднике - 17.12.2024, ПРАЙМ
В Приморье один человек пострадал при обвале на руднике
Один человек пострадал в результате обвала пород на руднике в приморском Дальнегорске, спасатели поднимают его на поверхность, сообщает ГУМЧС России по... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T02:56+0300
2024-12-17T02:56+0300
2024-12-17T02:56+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – ПРАЙМ. Один человек пострадал в результате обвала пород на руднике в приморском Дальнегорске, спасатели поднимают его на поверхность, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю.
"В Дальнегорском городском округе на руднике произошел горный удар с обрушением пород. В этот момент там находились 11 человек, из которых 8 - вышли самостоятельно. Пострадал один работник. Сейчас сотрудники МЧС России поднимают его на поверхность", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили журналистам, что вместе с пострадавшим на поверхность поднимаются еще двое рабочих.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у пострадавшего перелом ноги.
Ранее прокуратура региона сообщила, что утром (по местному времени) 17 декабря 2024 года на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород, работники эвакуированы. Отмечалось, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл".
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промышленность, россия, владивосток, приморский край, мчс
Промышленность, Экономика, РОССИЯ, Владивосток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, МЧС
В Приморье один человек пострадал при обвале на руднике
МЧС: один человек пострадал при обвале пород на руднике в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – ПРАЙМ. Один человек пострадал в результате обвала пород на руднике в приморском Дальнегорске, спасатели поднимают его на поверхность, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю.
"В Дальнегорском городском округе на руднике произошел горный удар с обрушением пород. В этот момент там находились 11 человек, из которых 8 - вышли самостоятельно. Пострадал один работник. Сейчас сотрудники МЧС России поднимают его на поверхность", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили журналистам, что вместе с пострадавшим на поверхность поднимаются еще двое рабочих.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у пострадавшего перелом ноги.
Ранее прокуратура региона сообщила, что утром (по местному времени) 17 декабря 2024 года на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород, работники эвакуированы. Отмечалось, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл".