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Более 474 тысяч тонн рыбы экспортировано из Приморья в Китай

Более 474 тысяч тонн рыбы экспортировано из Приморья в Китай - 17.12.2024, ПРАЙМ

Более 474 тысяч тонн рыбы экспортировано из Приморья в Китай

Более 474 тысяч тонн рыбопродукции экспортировано из Приморского края в КНР в январе-ноябре этого года, сообщает Приморское территориальное управление... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T04:14+0300

2024-12-17T04:14+0300

2024-12-17T04:14+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – ПРАЙМ. Более 474 тысяч тонн рыбопродукции экспортировано из Приморского края в КНР в январе-ноябре этого года, сообщает Приморское территориальное управление Росрыболовства. "За январь - ноябрь общий вес проконтролированных и оформленных на экспорт из Приморского края в Китай партий рыбо- и морепродуктов составил 474,092 тыс. тонн, в том числе в ноябре – 19,188 тыс. тонн", - говорится в сообщении территориального управления. Отмечается, что наибольшая доля поставок пришлась на минтай, за 11 месяцев в КНР из Приморья было поставлено 344,590 тысяч тонн этой рыбы. Поставки сельди составили 69,129 тысяч тонн, крабов – 34,765 тысяч тонн, тихоокеанских лососей (горбуша, кета, нерка) – 24,469 тысяч тонн. На все экспортные партии территориальным управлением было оформлено почти 4,3 тысячи ННН-сертификатов, подтверждающих легальность происхождения водных биоресурсов.

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приморский край

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, китай, приморский край, кнр, росрыболовство