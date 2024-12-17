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Более 474 тысяч тонн рыбы экспортировано из Приморья в Китай - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Более 474 тысяч тонн рыбы экспортировано из Приморья в Китай
Более 474 тысяч тонн рыбы экспортировано из Приморья в Китай - 17.12.2024, ПРАЙМ
Более 474 тысяч тонн рыбы экспортировано из Приморья в Китай
Более 474 тысяч тонн рыбопродукции экспортировано из Приморского края в КНР в январе-ноябре этого года, сообщает Приморское территориальное управление... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T04:14+0300
2024-12-17T04:14+0300
экономика
россия
китай
приморский край
кнр
росрыболовство
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – ПРАЙМ. Более 474 тысяч тонн рыбопродукции экспортировано из Приморского края в КНР в январе-ноябре этого года, сообщает Приморское территориальное управление Росрыболовства. "За январь - ноябрь общий вес проконтролированных и оформленных на экспорт из Приморского края в Китай партий рыбо- и морепродуктов составил 474,092 тыс. тонн, в том числе в ноябре – 19,188 тыс. тонн", - говорится в сообщении территориального управления. Отмечается, что наибольшая доля поставок пришлась на минтай, за 11 месяцев в КНР из Приморья было поставлено 344,590 тысяч тонн этой рыбы. Поставки сельди составили 69,129 тысяч тонн, крабов – 34,765 тысяч тонн, тихоокеанских лососей (горбуша, кета, нерка) – 24,469 тысяч тонн. На все экспортные партии территориальным управлением было оформлено почти 4,3 тысячи ННН-сертификатов, подтверждающих легальность происхождения водных биоресурсов.
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россия, китай, приморский край, кнр, росрыболовство
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, КНР, Росрыболовство
04:14 17.12.2024
 
Более 474 тысяч тонн рыбы экспортировано из Приморья в Китай

Росрыболовство: более 474 тысяч тонн рыбы экспортировано из Приморья в Китай в январе-ноя

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – ПРАЙМ. Более 474 тысяч тонн рыбопродукции экспортировано из Приморского края в КНР в январе-ноябре этого года, сообщает Приморское территориальное управление Росрыболовства.
"За январь - ноябрь общий вес проконтролированных и оформленных на экспорт из Приморского края в Китай партий рыбо- и морепродуктов составил 474,092 тыс. тонн, в том числе в ноябре – 19,188 тыс. тонн", - говорится в сообщении территориального управления.
Отмечается, что наибольшая доля поставок пришлась на минтай, за 11 месяцев в КНР из Приморья было поставлено 344,590 тысяч тонн этой рыбы. Поставки сельди составили 69,129 тысяч тонн, крабов – 34,765 тысяч тонн, тихоокеанских лососей (горбуша, кета, нерка) – 24,469 тысяч тонн.
На все экспортные партии территориальным управлением было оформлено почти 4,3 тысячи ННН-сертификатов, подтверждающих легальность происхождения водных биоресурсов.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙПРИМОРСКИЙ КРАЙКНРРосрыболовство
 
 
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