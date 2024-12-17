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На Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, два человека погибли - 17.12.2024, ПРАЙМ
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На Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, два человека погибли
На Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, два человека погибли - 17.12.2024, ПРАЙМ
На Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, два человека погибли
На Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T08:19+0300
2024-12-17T08:19+0300
происшествия
россия
взрыв
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. На Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах."На Рязанском проспекте произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. Нарушено остекление с первого по третий этажи, также повреждена входная дверь подъезда, погибли два человека", - сообщил собеседник издания.Уточняется, что следователи осматривают место происшествия, впоследствии будут назначены экспертизы. По факту гибели двух мужчин в результате происшествия возбуждено уголовное дело.
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россия, взрыв, ск
Происшествия, РОССИЯ, взрыв, СК
08:19 17.12.2024
 
На Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, два человека погибли

При взрыве на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы погибли два человека

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. На Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах.
"На Рязанском проспекте произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. Нарушено остекление с первого по третий этажи, также повреждена входная дверь подъезда, погибли два человека", - сообщил собеседник издания.
Уточняется, что следователи осматривают место происшествия, впоследствии будут назначены экспертизы. По факту гибели двух мужчин в результате происшествия возбуждено уголовное дело.
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