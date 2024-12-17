https://1prime.ru/20241217/putin-853625983.html
Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона
Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона - 17.12.2024, ПРАЙМ
Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона
Количество обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, запланированную на 19 декабря, превысило 1,2 миллиона, сообщает телеканал "Россия... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T09:42+0300
2024-12-17T09:42+0300
2024-12-17T09:42+0300
россия
владимир путин
"прямая линия" президента россии
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Количество обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, запланированную на 19 декабря, превысило 1,2 миллиона, сообщает телеканал "Россия 1". "На данный момент число обращений превышает 1 миллион 200 тысяч", - отметили в эфире.Обработку обращений граждан также осуществляет искусственный интеллект. На утро вторника три самых популярных темы, интересующие россиян, включают вопросы ЖКХ, социальную поддержку военнослужащих и медицину, рассказала руководитель направления развития бизнеса GigaChat Алена Стемпаржевская в эфире "Первого канала". В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" начнется в полдень. Задать свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
https://1prime.ru/20241216/putin-853614952.html
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россия, владимир путин, "прямая линия" президента россии
РОССИЯ, Владимир Путин, "Прямая линия" президента России
Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона
"Россия 1":кКоличество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 млн
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Количество обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, запланированную на 19 декабря, превысило 1,2 миллиона, сообщает телеканал "Россия 1".
"На данный момент число обращений превышает 1 миллион 200 тысяч", - отметили в эфире.
Обработку обращений граждан также осуществляет искусственный интеллект. На утро вторника три самых популярных темы, интересующие россиян, включают вопросы ЖКХ, социальную поддержку военнослужащих и медицину, рассказала руководитель направления развития бизнеса GigaChat Алена Стемпаржевская в эфире "Первого канала".
В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" начнется в полдень. Задать свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
Путин рассказал о планах по экономическому росту на 2025 год