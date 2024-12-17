https://1prime.ru/20241217/putin-853625983.html

Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона

Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона - 17.12.2024, ПРАЙМ

Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона

Количество обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, запланированную на 19 декабря, превысило 1,2 миллиона, сообщает телеканал "Россия... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T09:42+0300

2024-12-17T09:42+0300

2024-12-17T09:42+0300

россия

владимир путин

"прямая линия" президента россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853575238_0:0:3263:1836_1920x0_80_0_0_98581cd72ec3560819da2da3a093bde8.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Количество обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, запланированную на 19 декабря, превысило 1,2 миллиона, сообщает телеканал "Россия 1". "На данный момент число обращений превышает 1 миллион 200 тысяч", - отметили в эфире.Обработку обращений граждан также осуществляет искусственный интеллект. На утро вторника три самых популярных темы, интересующие россиян, включают вопросы ЖКХ, социальную поддержку военнослужащих и медицину, рассказала руководитель направления развития бизнеса GigaChat Алена Стемпаржевская в эфире "Первого канала". В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" начнется в полдень. Задать свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.

https://1prime.ru/20241216/putin-853614952.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, "прямая линия" президента россии