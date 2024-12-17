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Российские разработчики создали ИИ-инструмент для трейдеров
Российские разработчики создали ИИ-инструмент для трейдеров - 17.12.2024, ПРАЙМ
Российские разработчики создали ИИ-инструмент для трейдеров
Российские разработчики объединили торговый терминал и нейроинтерфейс, чтобы создать ИИ-инструмент "Нейротрейдер" - он следит за эмоциональным состоянием и... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T04:32+0300
2024-12-17T04:32+0300
2024-12-17T04:32+0300
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российские разработчики объединили торговый терминал и нейроинтерфейс, чтобы создать ИИ-инструмент "Нейротрейдер" - он следит за эмоциональным состоянием и уровнем стресса трейдеров в процессе торговли, а в критические моменты запрещает открывать новые позиции, рассказали РИА Новости в компании-разработчике IT-продуктов Neiry.
"Российский ИТ-стартап Seamless представил решение для трейдеров "НейроТрейдер" на базе нейротехнологий Neiry. Оно обеспечивает контроль над эмоциональным состоянием трейдера и уровнем его стресса для эффективного управления рисками в процессе торговли. При очень высоких уровнях стресса трейдера появляется запрет на открытие новых позиций. Это позволяет сделать паузу, сходить "подышать" и вернуться к терминалу в более уравновешенном состоянии", - рассказали в Neiry.
Разработчики объясняют, что из-за динамичного состояния экономики - повышения курса долларов, новых санкций и роста инфляции - трейдерам приходится сидеть за компьютерами по 14-16 в день. А сильные эмоциональные состояния и стресс могут негативно сказываться на принятии финансовых решений, искажать восприятие информации и оценку рисков.
ИИ-инструмент, в свою очередь, берет на себя функцию контроля за показателями стресса через анализ мозговой активности - торговый терминал и нейроинтефейс подключены к фондовой или криптовалютной бирже. На основе алгоритмов система понимает, когда пользователь может принять "роковое" решение. "Нейротрейдер" ограничивает торговые возможности и снижает риски потерь, основываясь на показателях уровня стресса, расслабления и концентрации.
"В момент фиксации повышенного уровня стресса программа ограничивает мои торговые возможности: размер плеча автоматически уменьшается, размер исходной позиции также уменьшается, а при критических показателях стресса срабатывает запрет на открытие новых позиций. Это заставляет меня сделать паузу, сходить "подышать", проветриться и вернуться к терминалу в более уравновешенном состоянии", — прокомментировал основатель Seamless Виталий Будич.
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технологии, россия, финансы, москва
Технологии, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА
Российские разработчики создали ИИ-инструмент для трейдеров
Российские разработчики создали ИИ-инструмент для трейдеров "Нейротрейдер"
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российские разработчики объединили торговый терминал и нейроинтерфейс, чтобы создать ИИ-инструмент "Нейротрейдер" - он следит за эмоциональным состоянием и уровнем стресса трейдеров в процессе торговли, а в критические моменты запрещает открывать новые позиции, рассказали РИА Новости в компании-разработчике IT-продуктов Neiry.
"Российский ИТ-стартап Seamless представил решение для трейдеров "НейроТрейдер" на базе нейротехнологий Neiry. Оно обеспечивает контроль над эмоциональным состоянием трейдера и уровнем его стресса для эффективного управления рисками в процессе торговли. При очень высоких уровнях стресса трейдера появляется запрет на открытие новых позиций. Это позволяет сделать паузу, сходить "подышать" и вернуться к терминалу в более уравновешенном состоянии", - рассказали в Neiry.
Разработчики объясняют, что из-за динамичного состояния экономики - повышения курса долларов, новых санкций и роста инфляции - трейдерам приходится сидеть за компьютерами по 14-16 в день. А сильные эмоциональные состояния и стресс могут негативно сказываться на принятии финансовых решений, искажать восприятие информации и оценку рисков.
ИИ-инструмент, в свою очередь, берет на себя функцию контроля за показателями стресса через анализ мозговой активности - торговый терминал и нейроинтефейс подключены к фондовой или криптовалютной бирже. На основе алгоритмов система понимает, когда пользователь может принять "роковое" решение. "Нейротрейдер" ограничивает торговые возможности и снижает риски потерь, основываясь на показателях уровня стресса, расслабления и концентрации.
"В момент фиксации повышенного уровня стресса программа ограничивает мои торговые возможности: размер плеча автоматически уменьшается, размер исходной позиции также уменьшается, а при критических показателях стресса срабатывает запрет на открытие новых позиций. Это заставляет меня сделать паузу, сходить "подышать", проветриться и вернуться к терминалу в более уравновешенном состоянии", — прокомментировал основатель Seamless Виталий Будич.