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Золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн
Золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн - 17.12.2024, ПРАЙМ
Золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн
Золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн и не изменились с 2011 года, это примерно 2,2 миллиарда долларов США по нынешним рыночным ценам,... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T04:36+0300
2024-12-17T04:36+0300
финансы
экономика
банки
рф
москва
башар асад
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн и не изменились с 2011 года, это примерно 2,2 миллиарда долларов США по нынешним рыночным ценам, передает агентство Рейтер. Один из источников при этом заявил агентству, что валютные резервы центробанка составляют всего около 200 миллионов долларов наличными, а по словам другого источника, долларовые резервы исчисляются "сотнями миллионов". "Четыре человека, знакомые с ситуацией, сообщили Рейтер, что хранилище центрального банка Сирии содержит около 26 тонн золота - столько же, сколько было в начале кровавой гражданской войны в 2011 году... Согласно Всемирному совету по золоту, который в качестве источника приводит данные сирийского центробанка, золотые резервы Сирии составляли 25,8 тонны в июне 2011 года. Согласно подсчетам Рейтер, это составляет 2,2 миллиарда долларов по нынешним рыночным ценам", - передает агентство. Ссылаясь на данные Международного валютного фонда (МВФ), агентство добавляет, что в конце 2011 года центробанк Сирии сообщал о 14 миллиардах долларов валютных резервов. Нынешние и бывшие сирийские чиновники заявили агентству, что предыдущие власти в Сирии использовали долларовые резервы для финансирования продовольствия, топлива и военных целей. Хранилище центробанка было проинспектировано новыми властями Сирии на прошлой неделе, заявили два источника агентству. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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финансы, банки, рф, москва, башар асад
Финансы, Экономика, Банки, РФ, МОСКВА, Башар Асад
04:36 17.12.2024
 
Золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн

Reuters: золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Золотые резервы центробанка Сирии составляют около 26 тонн и не изменились с 2011 года, это примерно 2,2 миллиарда долларов США по нынешним рыночным ценам, передает агентство Рейтер.
Один из источников при этом заявил агентству, что валютные резервы центробанка составляют всего около 200 миллионов долларов наличными, а по словам другого источника, долларовые резервы исчисляются "сотнями миллионов".
"Четыре человека, знакомые с ситуацией, сообщили Рейтер, что хранилище центрального банка Сирии содержит около 26 тонн золота - столько же, сколько было в начале кровавой гражданской войны в 2011 году... Согласно Всемирному совету по золоту, который в качестве источника приводит данные сирийского центробанка, золотые резервы Сирии составляли 25,8 тонны в июне 2011 года. Согласно подсчетам Рейтер, это составляет 2,2 миллиарда долларов по нынешним рыночным ценам", - передает агентство.
Ссылаясь на данные Международного валютного фонда (МВФ), агентство добавляет, что в конце 2011 года центробанк Сирии сообщал о 14 миллиардах долларов валютных резервов. Нынешние и бывшие сирийские чиновники заявили агентству, что предыдущие власти в Сирии использовали долларовые резервы для финансирования продовольствия, топлива и военных целей.
Хранилище центробанка было проинспектировано новыми властями Сирии на прошлой неделе, заявили два источника агентству.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРФМОСКВАБашар Асад
 
 
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