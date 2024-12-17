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В России сократилось число выданных автокредитов

В России сократилось число выданных автокредитов - 17.12.2024, ПРАЙМ

В России сократилось число выданных автокредитов

Количество выданных в России автокредитов в ноябре сократилось на 30,4% к октябрю - до 82,9 тысячи, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T06:16+0300

2024-12-17T06:16+0300

2024-12-17T06:16+0300

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Количество выданных в России автокредитов в ноябре сократилось на 30,4% к октябрю - до 82,9 тысячи, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в ноябре 2024 года составило 82,9 тысячи единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 30,4% (в октябре 2024 года - 119,2 тысячи единиц). При этом за последние два месяца выдача автокредитов сократилась более чем на половину – на 51,3% (в сентябре 2024 года – 170,2 тысячи единиц)", - сказано в релизе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в ноябре снизилось на 15,4% (в ноябре 2023 года – 97,9 тысячи кредитов). Снизился в ноябре по сравнению с октябрем и объем выданных автокредитов - на 33,5% до 110,1 миллиарда рублей (в октябре 2024 года - 165,6 миллиарда рублей). Отмечается, что за последние два месяца сокращение данного показателя составило 54,8% (в сентябре 2024 года – 243,7 миллиарда рублей), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 24,7% (в ноябре 2023 года - 146,2 миллиарда рублей). "После "рекордного" сентября, в последующие два месяца выдача автокредитов упала более чем на половину. После введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании, сокращение выдачи в данном сегменте существенно ускорилось. И во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В региональном разрезе наибольшее количество выданных автокредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в ноябре было выдано в Москве (4,33 тысячи единиц), Республике Татарстан (4,12 тысячи единиц), Московской области (4,00 тысячи единиц), Краснодарском крае (3,74 тысячи единиц) и Санкт-Петербурге (3,36 тысячи единиц). Наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в ноябре по сравнению с октябрем была зафиксирована в Новосибирской области (-40,3%), Ханты-Мансийском АО (-35,2%), Пермском крае (-34,9%), а также в Свердловской (-34,8%) и Волгоградской (-34,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных автокредитов за месяц сократилось на 32,2% и 29,3% соответственно.

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санкт-петербург

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