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Рубль показывает преимущественное снижение 17 декабря

Рубль показывает преимущественное снижение 17 декабря - 17.12.2024, ПРАЙМ

Рубль показывает преимущественное снижение 17 декабря

Рубль на Московской бирже во вторник преимущественно падает против юаня, который опять пытается закрепиться выше психологического уровня 14 рублей, следует из... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T17:29+0300

2024-12-17T17:29+0300

2024-12-17T17:29+0300

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже во вторник преимущественно падает против юаня, который опять пытается закрепиться выше психологического уровня 14 рублей, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.11 мск рос на 19 копеек, до 14,05 рубля. Повышение составило 1,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,85-14,07 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 87,8 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 103,37 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,357 против 7,292 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,9%. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль во вторник торгуется преимущественно в минусе против юаня на Мосбирже. При этом курс китайской валюты опять штурмует психологический уровень 14 рублей. "Юань предпринял очередную попытку закрепиться над уровнем 14 рублей, однако пока остается около него. Тем не менее отсутствие ощутимой поддержки рублю со стороны фактора налогового периода может свидетельствовать о повышенном спросе на иностранную валюту", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка составила 0,77% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 1,05% накануне. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.09 мск падала на 1%, до 73,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,05%, до 106,91 пункта. ПРОГНОЗЫ В целом, юань остается в недельном диапазоне 13,68–14,14 рубля и может продолжить в нем двигаться до конца этой недели, допускает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Последние данные по платежному балансу и валютной структуре расчетов указывают на снижение "насыщенности" рынка валютой, при этом видно улучшение баланса расчетов в недружественных валютах (долларах и евро) на фоне ухудшения в дружественных (юань), отмечает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". "Одновременно продолжают заметно расти (в среднем на 6 миллиардов долларов в месяц) иностранные активы из-за проблем/нежелания компаний репатриировать валютную выручку во "внутренний" контур из "внешнего". Тем не менее, до конца 2024-го и/или в начале 2025-го есть возможность возврата курса к 100 рублям за доллар или даже чуть ниже, сезонность поможет, но ставить только на неё вряд ли стоит, устойчивого роста рубля (ниже 95 рублей) не ждём. Скорее, в течение 2025-го он будет постепенно слабеть", - добавляет эксперт.

https://1prime.ru/20241216/rubl-853617394.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, курсы валют