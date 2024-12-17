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Слабые настроения - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Слабые настроения
Слабые настроения - 17.12.2024, ПРАЙМ
Слабые настроения
Инвесторы не находят поводов оставаться в акциях в преддверии заседания регулятора. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 2,61% до 2420,3 п., индекс РТС... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T08:23+0300
2024-12-17T08:23+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
норникель
южуралзолото
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853624845.jpg?1734412991
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Инвесторы не находят поводов оставаться в акциях в преддверии заседания регулятора. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 2,61% до 2420,3 п., индекс РТС снизился на 2,12% до 740,87 п. Индекс государственных облигаций RGBI потерял на 0,51%, снизившись до 98,1 п.Акционерам Норникеля (GMKN 95,9 рубля, -4%) не стоит рассчитывать на дивиденды в ближайшее время. Ранее глава компании Владимир Потанин в интервью РБК заявил, что Норникель берет паузу в выплате дивидендов. Возобновление выплат будет возможно только после возвращения компании к положительному свободному денежному потоку. На наш взгляд, эта новость носит нейтральный характер для акций компании. Потанин еще ранее подчеркивал, что дивидендная политика Норникеля должна учитывать рост капитальных расходов. В условиях снижения прибыли и увеличения инвестиций в развитие пауза в выплатах дивидендов выглядит ожидаемой. Это решение положительно отразится на финансовой устойчивости компании, поскольку Норникелю не придется выплачивать дивиденды за счет заемных средств. По мере стабилизации ситуации возможность возобновления выплат можно будет рассматривать уже в следующем году. Мы ожидаем увеличения объемов производства Норникеля, что позволит нарастить прибыль даже в условиях стабильных цен на металлы. Однако, по нашим оценкам, компания сможет вернуться к положительному свободному денежному потоку не раньше 2025 года. Тем не менее, рассчитывать на значительные дивиденды в среднесрочной перспективе инвесторам не приходится."Южуралзолото" (UGLD 0,65 рубля, +2,66%) возобновляет работы на Светлинском карьере. Компания "Южуралзолото" сообщила о снятии ограничений Ростехнадзора на работы в Светлинском карьере, крупнейшем из карьеров Уральского хаба. В августе 2024 года горные работы на четырех карьерах хаба, Курасан, Южный Курасан, Березняковский и Светлинский, были приостановлены на 90 суток. Ограничения на первых трех были сняты 12 ноября, а теперь хаб полностью возобновил работу.Во вторник снижение индексов может продолжиться. Рынок остается под давлением из-за очередного пакета антироссийских санкций, принятого властями Евросоюза накануне, который затрагивает 54 физлица, 30 компании из России, Китая и КНДР, а также 52 нефтяных танкера и 32 предприятия по производству продукции двойного назначения. Давление на рынок оказывает также предстоящее заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, запланированное на 20 декабря, на котором ключевая ставка может быть повышена до 23%, согласно консенсус-прогнозу. Кроме того, снижение индексов в начале торгов технически обусловит дивидендный гэп по акциям ЛУКОЙЛа (LKOH 6709 рубля, -0,31%), величина которого может превысить 7%. С учетом того, что вес акций компании в индексе достигает 17,65%, это может обусловить снижение индекса МосБиржи примерно на процент в начале торгов во вторник.
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Кирилл Климентьев
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Кирилл Климентьев
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, норникель, южуралзолото
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, Норникель, Южуралзолото
08:23 17.12.2024
 

Слабые настроения

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Автор - Кирилл Климентьев, аналитик Цифра брокер
Кирилл Климентьев
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Инвесторы не находят поводов оставаться в акциях в преддверии заседания регулятора. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 2,61% до 2420,3 п., индекс РТС снизился на 2,12% до 740,87 п. Индекс государственных облигаций RGBI потерял на 0,51%, снизившись до 98,1 п.
Акционерам Норникеля (GMKN 95,9 рубля, -4%) не стоит рассчитывать на дивиденды в ближайшее время. Ранее глава компании Владимир Потанин в интервью РБК заявил, что Норникель берет паузу в выплате дивидендов. Возобновление выплат будет возможно только после возвращения компании к положительному свободному денежному потоку. На наш взгляд, эта новость носит нейтральный характер для акций компании. Потанин еще ранее подчеркивал, что дивидендная политика Норникеля должна учитывать рост капитальных расходов. В условиях снижения прибыли и увеличения инвестиций в развитие пауза в выплатах дивидендов выглядит ожидаемой. Это решение положительно отразится на финансовой устойчивости компании, поскольку Норникелю не придется выплачивать дивиденды за счет заемных средств. По мере стабилизации ситуации возможность возобновления выплат можно будет рассматривать уже в следующем году. Мы ожидаем увеличения объемов производства Норникеля, что позволит нарастить прибыль даже в условиях стабильных цен на металлы. Однако, по нашим оценкам, компания сможет вернуться к положительному свободному денежному потоку не раньше 2025 года. Тем не менее, рассчитывать на значительные дивиденды в среднесрочной перспективе инвесторам не приходится.
"Южуралзолото" (UGLD 0,65 рубля, +2,66%) возобновляет работы на Светлинском карьере. Компания "Южуралзолото" сообщила о снятии ограничений Ростехнадзора на работы в Светлинском карьере, крупнейшем из карьеров Уральского хаба. В августе 2024 года горные работы на четырех карьерах хаба, Курасан, Южный Курасан, Березняковский и Светлинский, были приостановлены на 90 суток. Ограничения на первых трех были сняты 12 ноября, а теперь хаб полностью возобновил работу.
Во вторник снижение индексов может продолжиться. Рынок остается под давлением из-за очередного пакета антироссийских санкций, принятого властями Евросоюза накануне, который затрагивает 54 физлица, 30 компании из России, Китая и КНДР, а также 52 нефтяных танкера и 32 предприятия по производству продукции двойного назначения. Давление на рынок оказывает также предстоящее заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, запланированное на 20 декабря, на котором ключевая ставка может быть повышена до 23%, согласно консенсус-прогнозу. Кроме того, снижение индексов в начале торгов технически обусловит дивидендный гэп по акциям ЛУКОЙЛа (LKOH 6709 рубля, -0,31%), величина которого может превысить 7%. С учетом того, что вес акций компании в индексе достигает 17,65%, это может обусловить снижение индекса МосБиржи примерно на процент в начале торгов во вторник.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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Мнения аналитиковроссийский рынок акцийбиржаНорникельЮжуралзолото
 
 
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