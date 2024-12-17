Слабые настроения

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Инвесторы не находят поводов оставаться в акциях в преддверии заседания регулятора. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 2,61% до 2420,3 п., индекс РТС снизился на 2,12% до 740,87 п. Индекс государственных облигаций RGBI потерял на 0,51%, снизившись до 98,1 п.Акционерам Норникеля (GMKN 95,9 рубля, -4%) не стоит рассчитывать на дивиденды в ближайшее время. Ранее глава компании Владимир Потанин в интервью РБК заявил, что Норникель берет паузу в выплате дивидендов. Возобновление выплат будет возможно только после возвращения компании к положительному свободному денежному потоку. На наш взгляд, эта новость носит нейтральный характер для акций компании. Потанин еще ранее подчеркивал, что дивидендная политика Норникеля должна учитывать рост капитальных расходов. В условиях снижения прибыли и увеличения инвестиций в развитие пауза в выплатах дивидендов выглядит ожидаемой. Это решение положительно отразится на финансовой устойчивости компании, поскольку Норникелю не придется выплачивать дивиденды за счет заемных средств. По мере стабилизации ситуации возможность возобновления выплат можно будет рассматривать уже в следующем году. Мы ожидаем увеличения объемов производства Норникеля, что позволит нарастить прибыль даже в условиях стабильных цен на металлы. Однако, по нашим оценкам, компания сможет вернуться к положительному свободному денежному потоку не раньше 2025 года. Тем не менее, рассчитывать на значительные дивиденды в среднесрочной перспективе инвесторам не приходится."Южуралзолото" (UGLD 0,65 рубля, +2,66%) возобновляет работы на Светлинском карьере. Компания "Южуралзолото" сообщила о снятии ограничений Ростехнадзора на работы в Светлинском карьере, крупнейшем из карьеров Уральского хаба. В августе 2024 года горные работы на четырех карьерах хаба, Курасан, Южный Курасан, Березняковский и Светлинский, были приостановлены на 90 суток. Ограничения на первых трех были сняты 12 ноября, а теперь хаб полностью возобновил работу.Во вторник снижение индексов может продолжиться. Рынок остается под давлением из-за очередного пакета антироссийских санкций, принятого властями Евросоюза накануне, который затрагивает 54 физлица, 30 компании из России, Китая и КНДР, а также 52 нефтяных танкера и 32 предприятия по производству продукции двойного назначения. Давление на рынок оказывает также предстоящее заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, запланированное на 20 декабря, на котором ключевая ставка может быть повышена до 23%, согласно консенсус-прогнозу. Кроме того, снижение индексов в начале торгов технически обусловит дивидендный гэп по акциям ЛУКОЙЛа (LKOH 6709 рубля, -0,31%), величина которого может превысить 7%. С учетом того, что вес акций компании в индексе достигает 17,65%, это может обусловить снижение индекса МосБиржи примерно на процент в начале торгов во вторник.
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Инвесторы не находят поводов оставаться в акциях в преддверии заседания регулятора. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 2,61% до 2420,3 п., индекс РТС снизился на 2,12% до 740,87 п. Индекс государственных облигаций RGBI потерял на 0,51%, снизившись до 98,1 п.
Акционерам Норникеля (GMKN 95,9 рубля, -4%) не стоит рассчитывать на дивиденды в ближайшее время. Ранее глава компании Владимир Потанин в интервью РБК заявил, что Норникель берет паузу в выплате дивидендов. Возобновление выплат будет возможно только после возвращения компании к положительному свободному денежному потоку. На наш взгляд, эта новость носит нейтральный характер для акций компании. Потанин еще ранее подчеркивал, что дивидендная политика Норникеля должна учитывать рост капитальных расходов. В условиях снижения прибыли и увеличения инвестиций в развитие пауза в выплатах дивидендов выглядит ожидаемой. Это решение положительно отразится на финансовой устойчивости компании, поскольку Норникелю не придется выплачивать дивиденды за счет заемных средств. По мере стабилизации ситуации возможность возобновления выплат можно будет рассматривать уже в следующем году. Мы ожидаем увеличения объемов производства Норникеля, что позволит нарастить прибыль даже в условиях стабильных цен на металлы. Однако, по нашим оценкам, компания сможет вернуться к положительному свободному денежному потоку не раньше 2025 года. Тем не менее, рассчитывать на значительные дивиденды в среднесрочной перспективе инвесторам не приходится.
"Южуралзолото" (UGLD 0,65 рубля, +2,66%) возобновляет работы на Светлинском карьере. Компания "Южуралзолото" сообщила о снятии ограничений Ростехнадзора на работы в Светлинском карьере, крупнейшем из карьеров Уральского хаба. В августе 2024 года горные работы на четырех карьерах хаба, Курасан, Южный Курасан, Березняковский и Светлинский, были приостановлены на 90 суток. Ограничения на первых трех были сняты 12 ноября, а теперь хаб полностью возобновил работу.
Во вторник снижение индексов может продолжиться. Рынок остается под давлением из-за очередного пакета антироссийских санкций, принятого властями Евросоюза накануне, который затрагивает 54 физлица, 30 компании из России, Китая и КНДР, а также 52 нефтяных танкера и 32 предприятия по производству продукции двойного назначения. Давление на рынок оказывает также предстоящее заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, запланированное на 20 декабря, на котором ключевая ставка может быть повышена до 23%, согласно консенсус-прогнозу. Кроме того, снижение индексов в начале торгов технически обусловит дивидендный гэп по акциям ЛУКОЙЛа (LKOH 6709 рубля, -0,31%), величина которого может превысить 7%. С учетом того, что вес акций компании в индексе достигает 17,65%, это может обусловить снижение индекса МосБиржи примерно на процент в начале торгов во вторник.
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