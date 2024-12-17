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Санкции бессильны, биткоин оптимистичен - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Санкции бессильны, биткоин оптимистичен
Санкции бессильны, биткоин оптимистичен - 17.12.2024, ПРАЙМ
Санкции бессильны, биткоин оптимистичен
В понедельник, 16 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,64%, до 102,79 рубля, евро/рубль - на 0,30%, до... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T08:31+0300
2024-12-17T08:31+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биткоин
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853625294.jpg?1734413504
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. В понедельник, 16 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,64%, до 102,79 рубля, евро/рубль - на 0,30%, до 108,06 рубля, юань/рубль - на 13,85 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 17 декабря: доллар - 102,9125 рубля, евро - 108,7016 рубля. Повышенная волатильность наблюдалась в начале сессии, после чего цена стабилизировалась на уровне 103,10 рубля. Рынок проигнорировал новый пакет санкций. Евросоюз утвердил санкционный пакет, который затрагивает 54 физических и 30 юридических лиц, а также 52 судна из третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, использовались для обхода ранее введенных ограничительных мер против России. Российская валюта может ослабнуть из-за опасений по поводу ограничения экспорта нефти. Однако этот эффект, скорее всего, будет краткосрочным, поскольку компании быстро адаптируются к ним, найдут альтернативные каналы сбыта и стабилизируют поток валюты в страну. В экономике в целом ожидается незначительное снижение доходов нефтяных компаний. Это связано с увеличением дисконта на российскую нефть. Тем не менее рынок быстро отреагирует, и компании найдут обходные пути. Политика санкций, несмотря на попытки усилить давление на Россию, остается символическим жестом, поскольку реальный экономический ущерб для ЕС не достиг своего пика по сравнению с влиянием на российскую экономику. В нефтяном секторе пока все спокойно. Цена остается торговаться в диапазоне 70,15 - 76,25 доллара. По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,78%. С выходом из канала не получилось. Давление на рынок оказали слабые статистические данные из Китая, которые усилили опасения трейдеров относительно возможного сокращения спроса на нефть. Во вторник, 17 декабря, на торгах в Азии цена на нефть торгуется на отметке 73,85. Полагаю, что цена вряд ли далеко отклонится до пресс-конференции Дж. Пауэлла. Дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением сохраняется из-за снижения экспорта и относительно низких цен на нефть. Пара доллар/рубль сохранит движение около уровня 103 рублей. В центре внимания заседания ФРС и ЦБ России. От Федрезерва ожидают снижения ставки на 25 б.п., от ЦБР - повышения на 200-300 базисных пунктов. Влияние на рубль будет ограниченное. Индекс Мосбиржи снизился на 2,61%, до 2420,30 п., индекс РТС - на 2,12%, до 740,87 п. Индекс упал на фоне санкционных новостей и пробил ключевую поддержку. На дневном ТФ загорелся уровень 2250 п. При его достижении можно начинать покупать подешевевшие акции и следить за риторикой ЦБ России в отношении ставок. Сейчас банки дают около 25% дохода по вкладам. Такую доходность не даст ни одна бумага по дивидендам. Поэтому интерес к акциям сейчас на низком уровне. По итогам дня пара BTC/USDT закрылась ростом. Биткоин подорожал на 1,53%, до 106158 долларов. Во вторник цена повышалась до 107464 долларов. Инвесторы с восторгом восприняли заявление избранного президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткоина в США. Эта инициатива, подобная стратегическому нефтяному резерву, направлена на укрепление экономической безопасности страны и сохранение лидерства в мире цифровых активов. Идея создания стратегического резерва биткоина в США воспринимается инвесторами как позитивный шаг, способный усилить позиции криптовалют на глобальной арене и стимулировать дальнейший рост рынка. Рост котировок сдерживается предстоящим заседанием ФРС США (18 декабря). Участники рынка практически полностью (95,4%) уверены в снижении ставки. Ключевое внимание будет приковано к прогнозам ФРС на 2025 год через так называемый "dot plot". Экономисты ожидают сигналов о постепенном смягчении монетарной политики, при этом сохраняя осторожность из-за сохраняющихся инфляционных рисков. Потенциальная "ястребиная" риторика может усилить волатильность доллара и оказать давление на рисковые активы. У биткоина сейчас мощная поддержка в лице Дональда Трампа. Если в кросс-парах с BTC спекулянты продолжат покупать биткоин, то можно и сегодня увидеть уровень 110000 долларов.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биткоин, ставка банка россии
Мнения аналитиков, российский рынок акций, Биткоин, ставка Банка России
08:31 17.12.2024
 

Санкции бессильны, биткоин оптимистичен

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. В понедельник, 16 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,64%, до 102,79 рубля, евро/рубль - на 0,30%, до 108,06 рубля, юань/рубль - на 13,85 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 17 декабря: доллар - 102,9125 рубля, евро - 108,7016 рубля.

Повышенная волатильность наблюдалась в начале сессии, после чего цена стабилизировалась на уровне 103,10 рубля. Рынок проигнорировал новый пакет санкций. Евросоюз утвердил санкционный пакет, который затрагивает 54 физических и 30 юридических лиц, а также 52 судна из третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, использовались для обхода ранее введенных ограничительных мер против России.

Российская валюта может ослабнуть из-за опасений по поводу ограничения экспорта нефти. Однако этот эффект, скорее всего, будет краткосрочным, поскольку компании быстро адаптируются к ним, найдут альтернативные каналы сбыта и стабилизируют поток валюты в страну.

В экономике в целом ожидается незначительное снижение доходов нефтяных компаний. Это связано с увеличением дисконта на российскую нефть. Тем не менее рынок быстро отреагирует, и компании найдут обходные пути. Политика санкций, несмотря на попытки усилить давление на Россию, остается символическим жестом, поскольку реальный экономический ущерб для ЕС не достиг своего пика по сравнению с влиянием на российскую экономику.

В нефтяном секторе пока все спокойно. Цена остается торговаться в диапазоне 70,15 - 76,25 доллара. По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,78%. С выходом из канала не получилось. Давление на рынок оказали слабые статистические данные из Китая, которые усилили опасения трейдеров относительно возможного сокращения спроса на нефть.

Во вторник, 17 декабря, на торгах в Азии цена на нефть торгуется на отметке 73,85. Полагаю, что цена вряд ли далеко отклонится до пресс-конференции Дж. Пауэлла.

Дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением сохраняется из-за снижения экспорта и относительно низких цен на нефть. Пара доллар/рубль сохранит движение около уровня 103 рублей. В центре внимания заседания ФРС и ЦБ России. От Федрезерва ожидают снижения ставки на 25 б.п., от ЦБР - повышения на 200-300 базисных пунктов. Влияние на рубль будет ограниченное.

Индекс Мосбиржи снизился на 2,61%, до 2420,30 п., индекс РТС - на 2,12%, до 740,87 п. Индекс упал на фоне санкционных новостей и пробил ключевую поддержку. На дневном ТФ загорелся уровень 2250 п. При его достижении можно начинать покупать подешевевшие акции и следить за риторикой ЦБ России в отношении ставок. Сейчас банки дают около 25% дохода по вкладам. Такую доходность не даст ни одна бумага по дивидендам. Поэтому интерес к акциям сейчас на низком уровне.

По итогам дня пара BTC/USDT закрылась ростом. Биткоин подорожал на 1,53%, до 106158 долларов. Во вторник цена повышалась до 107464 долларов. Инвесторы с восторгом восприняли заявление избранного президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткоина в США. Эта инициатива, подобная стратегическому нефтяному резерву, направлена на укрепление экономической безопасности страны и сохранение лидерства в мире цифровых активов.

Идея создания стратегического резерва биткоина в США воспринимается инвесторами как позитивный шаг, способный усилить позиции криптовалют на глобальной арене и стимулировать дальнейший рост рынка.

Рост котировок сдерживается предстоящим заседанием ФРС США (18 декабря). Участники рынка практически полностью (95,4%) уверены в снижении ставки. Ключевое внимание будет приковано к прогнозам ФРС на 2025 год через так называемый "dot plot". Экономисты ожидают сигналов о постепенном смягчении монетарной политики, при этом сохраняя осторожность из-за сохраняющихся инфляционных рисков. Потенциальная "ястребиная" риторика может усилить волатильность доллара и оказать давление на рисковые активы.

У биткоина сейчас мощная поддержка в лице Дональда Трампа. Если в кросс-парах с BTC спекулянты продолжат покупать биткоин, то можно и сегодня увидеть уровень 110000 долларов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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