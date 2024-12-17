Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс акций упадет ниже 2400 пунктов - 17.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241217/rynok-aktsiy-853627025.html
Индекс акций упадет ниже 2400 пунктов
Индекс акций упадет ниже 2400 пунктов - 17.12.2024, ПРАЙМ
Индекс акций упадет ниже 2400 пунктов
Индекс МосБиржи рухнул на 2,7%. Сегодня обвал продолжится — чисто технически на бенчмарк надавят дивгэпы тяжеловесов. ЛУКОЙЛ имеет вес в 18%, а там разрыв будет | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T10:40+0300
2024-12-17T10:40+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
мосбиржа
группа самолет
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853627025.jpg?1734421203
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи рухнул на 2,7%. Сегодня обвал продолжится — чисто технически на бенчмарк надавят дивгэпы тяжеловесов. ЛУКОЙЛ имеет вес в 18%, а там разрыв будет около 7%; итого это отнимет у индекса порядка 30 пунктов. Сразу под 2400 п. в индексе проходит динамическая линия тренда, тянущаяся с минимумов февраля и октября 2022 г.; возможно, она окажет поддержку и даже станет разворотной зоной. Рынок и так очень дешев по фундаментальным метрикам, а технически сильно перепродан.Слабее рынка — акции девелопера Самолет (-5,5%). Там очередное историческое дно. Новый минимум на 831 рублей. Обвал идет на фоне высоких кредитных ставок и провала ипотечных продаж. Искать дно — рискованное мероприятие. Пока не будет сигналов к снижению ставок, говорить о восстановлении стоимости корпорации рано.Рубль закрылся в небольшом плюсе: юань в -0,1%, евро в -0,3%, доллар просел на полпроцента. Тенденция может усилиться, и к концу года инвалюты рискуют упасть на те минимумы, что были в начале декабря. Область 100 за доллар вскоре не удивит. Причины для восстановления рубля — стабилизация ситуации с валютной ликвидностью, падение ставок денежного рынка, настройка механизмов расчетов за экспорт, грядущий налоговый период.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, мосбиржа, группа самолет, курсы валют
Мнения аналитиков, российский рынок акций, Мосбиржа, группа Самолет, курсы валют
10:40 17.12.2024
 

Индекс акций упадет ниже 2400 пунктов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи рухнул на 2,7%. Сегодня обвал продолжится — чисто технически на бенчмарк надавят дивгэпы тяжеловесов. ЛУКОЙЛ имеет вес в 18%, а там разрыв будет около 7%; итого это отнимет у индекса порядка 30 пунктов. Сразу под 2400 п. в индексе проходит динамическая линия тренда, тянущаяся с минимумов февраля и октября 2022 г.; возможно, она окажет поддержку и даже станет разворотной зоной. Рынок и так очень дешев по фундаментальным метрикам, а технически сильно перепродан.
Слабее рынка — акции девелопера Самолет (-5,5%). Там очередное историческое дно. Новый минимум на 831 рублей. Обвал идет на фоне высоких кредитных ставок и провала ипотечных продаж. Искать дно — рискованное мероприятие. Пока не будет сигналов к снижению ставок, говорить о восстановлении стоимости корпорации рано.
Рубль закрылся в небольшом плюсе: юань в -0,1%, евро в -0,3%, доллар просел на полпроцента. Тенденция может усилиться, и к концу года инвалюты рискуют упасть на те минимумы, что были в начале декабря. Область 100 за доллар вскоре не удивит. Причины для восстановления рубля — стабилизация ситуации с валютной ликвидностью, падение ставок денежного рынка, настройка механизмов расчетов за экспорт, грядущий налоговый период.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковроссийский рынок акцийМосбиржагруппа Самолеткурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала