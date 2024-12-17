Индекс акций упадет ниже 2400 пунктов

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи рухнул на 2,7%. Сегодня обвал продолжится — чисто технически на бенчмарк надавят дивгэпы тяжеловесов. ЛУКОЙЛ имеет вес в 18%, а там разрыв будет около 7%; итого это отнимет у индекса порядка 30 пунктов. Сразу под 2400 п. в индексе проходит динамическая линия тренда, тянущаяся с минимумов февраля и октября 2022 г.; возможно, она окажет поддержку и даже станет разворотной зоной. Рынок и так очень дешев по фундаментальным метрикам, а технически сильно перепродан.Слабее рынка — акции девелопера Самолет (-5,5%). Там очередное историческое дно. Новый минимум на 831 рублей. Обвал идет на фоне высоких кредитных ставок и провала ипотечных продаж. Искать дно — рискованное мероприятие. Пока не будет сигналов к снижению ставок, говорить о восстановлении стоимости корпорации рано.Рубль закрылся в небольшом плюсе: юань в -0,1%, евро в -0,3%, доллар просел на полпроцента. Тенденция может усилиться, и к концу года инвалюты рискуют упасть на те минимумы, что были в начале декабря. Область 100 за доллар вскоре не удивит. Причины для восстановления рубля — стабилизация ситуации с валютной ликвидностью, падение ставок денежного рынка, настройка механизмов расчетов за экспорт, грядущий налоговый период.
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи рухнул на 2,7%. Сегодня обвал продолжится — чисто технически на бенчмарк надавят дивгэпы тяжеловесов. ЛУКОЙЛ имеет вес в 18%, а там разрыв будет около 7%; итого это отнимет у индекса порядка 30 пунктов. Сразу под 2400 п. в индексе проходит динамическая линия тренда, тянущаяся с минимумов февраля и октября 2022 г.; возможно, она окажет поддержку и даже станет разворотной зоной. Рынок и так очень дешев по фундаментальным метрикам, а технически сильно перепродан.
Слабее рынка — акции девелопера Самолет (-5,5%). Там очередное историческое дно. Новый минимум на 831 рублей. Обвал идет на фоне высоких кредитных ставок и провала ипотечных продаж. Искать дно — рискованное мероприятие. Пока не будет сигналов к снижению ставок, говорить о восстановлении стоимости корпорации рано.
Рубль закрылся в небольшом плюсе: юань в -0,1%, евро в -0,3%, доллар просел на полпроцента. Тенденция может усилиться, и к концу года инвалюты рискуют упасть на те минимумы, что были в начале декабря. Область 100 за доллар вскоре не удивит. Причины для восстановления рубля — стабилизация ситуации с валютной ликвидностью, падение ставок денежного рынка, настройка механизмов расчетов за экспорт, грядущий налоговый период.
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