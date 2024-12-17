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Рубль, доллар, евро и юань в конце декабря

Рубль, доллар, евро и юань в конце декабря - 17.12.2024, ПРАЙМ

Рубль, доллар, евро и юань в конце декабря

В первой половине декабря обменные курсы валют к рублю снизились в пределах 4.4%-4.8%. Этому способствовали 2 фактора: Банк России 27 ноября объявил о... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T14:51+0300

2024-12-17T14:51+0300

2024-12-17T14:51+0300

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. В первой половине декабря обменные курсы валют к рублю снизились в пределах 4.4%-4.8%. Этому способствовали 2 фактора: Банк России 27 ноября объявил о приостановке (до конца месяца) покупок иностранной валюты на внутреннем рынке из-за повышенной волатильности, а также крупные объемы продаж валютной выручки экспортерами. В результате негативный эффект от новых санкций на финансовый сектор был отыгран, и ситуация на рынке стабилизировалась. До конца декабря инвестиционное сообщество ждет важные события: решение ФРС США по процентным ставкам 18 декабря и решение Банка России по ключевой ставке 20 декабря. Рынки готовятся к тому, что ФРС снизит учетную ставку на 0.25% до 4,25-4,5% и сделает паузу в цикле смягчения монетарной политики. Текущая динамика фьючерсов на изменение ставки по федеральным фондам (FED FUNDS) закладывает менее 50% вероятности ее уменьшения в I квартале 2025 года, делая доходности долларовых инструментов более привлекательными в среднесрочной перспективе. Консенсус-прогноз экспертов по ключевой ставке Банка России 20 декабря указывает на ее очередное повышение до 23%. Данная мера может способствовать дальнейшей стабилизации курса рубля до конца года. Цена на нефть Brent в декабре устойчиво держится выше 70 долларов за баррель и не оказывает негативного влияния на рубль. Доллар до конца декабря может колебаться в рамках 97,5-106.5 рубля, евро – в коридоре 102,5-110 рубля, юань – в рамках 13,4-14.5 рубля.Евро/доллар – основной инструмент трейдеров "Альфа-Форекс" Евро по отношению к доллару с начала декабря консолидируется в диапазоне 1.0450-1.0600, сохраняя риски снижения после последнего заседания ЕЦБ. Европейский регулятор 12 декабря снизил ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов до 3.1% и намекнул на возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в следующем году. Теперь единой валюте предстоит выдержать главное испытание 18 декабря, когда федеральный резерв огласит свой финальный план касательно политики изменения ставок на 2025 год. По нашим оценкам, до конца месяца котировки евро на повышенной волатильности могут расширить нижнюю границу коридора колебания до 1,0350-1,0600 доллара. О барреле Brent: все стабильно С начала месяца цена нефти Brent уже выросла на 2,9%, до 73,9 долларов за баррель. Хотя ОПЕК и МЭА в ежемесячных докладах предупреждали о возможном снижении мирового спроса на нефть в текущем и 2025 годах, похоже, что нефтяной рынок эта новость не сильно впечатлила. Ожидаемое стимулирование роста экономики Китая правительством может способствовать тому, что в КНР может значительно вырасти спрос на нефть, и профицита топлива не будет. Решение ОПЕК+ не увеличивать добычу нефти до апреля 2025 года выглядит благоприятным для продолжения роста цен на нефть. До конца декабря цена Brent может колебаться в коридоре 70-75 долларов за баррель.

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2024

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, курсы валют