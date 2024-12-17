https://1prime.ru/20241217/sanders-853619829.html
Сенатор Сандерс раскритиковал новый оборонный бюджет США
Сенатор Сандерс раскритиковал новый оборонный бюджет США - 17.12.2024, ПРАЙМ
Сенатор Сандерс раскритиковал новый оборонный бюджет США
Беспартийный сенатор из США Берни Сандерс обрушился с критикой на новый оборонный бюджет США на год размером почти в 900 миллиардов долларов на фоне нехватки... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T03:35+0300
2024-12-17T03:35+0300
2024-12-17T03:35+0300
экономика
мировая экономика
сша
raytheon technologies
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853619829.jpg?1734395736
ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Беспартийный сенатор из США Берни Сандерс обрушился с критикой на новый оборонный бюджет США на год размером почти в 900 миллиардов долларов на фоне нехватки средств на программы здравоохранения и социальной помощи.
"Что я слышу каждый день, в ответ на попытку улучшить жизнь рабочего класса этой страны. Я слышу "нет, нет, нет, мы не можем себе этого позволить." Но когда дело доходит до военно-промышленного комплекса и его нужд, то мы слышим "да, да, да," почти без каких-либо дебатов", - Сандерс заявил на слушании по поводу нового бюджета в Сенате.
Он обратил внимание на то, что в Пентагоне существует проблема огромных растрат и мошенничества. Ведущие оборонные подрядчики, по его словам, регулярно завышали цены для Пентагона на 40%.
"В октябре, несколько месяцев назад, корпорация RTX, (бывшая Raytheon), была оштрафована на $950 млн за завышение цен для Министерства обороны. Они лгали о стоимости рабочей силы и о материальных затратах, и они были заняты выплатой взяток, чтобы обеспечить себе контракты за рубежом", - подчеркнул сенатор.
Члены палаты представителей конгресса США на прошлой неделе утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере 884 миллиардов долларов. Документ включает меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, raytheon technologies, конгресс сша
Экономика, Мировая экономика, США, Raytheon Technologies, Конгресс США
Сенатор Сандерс раскритиковал новый оборонный бюджет США
Сенатор Сандерс раскритиковал новый оборонный бюджет США на 900 миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Беспартийный сенатор из США Берни Сандерс обрушился с критикой на новый оборонный бюджет США на год размером почти в 900 миллиардов долларов на фоне нехватки средств на программы здравоохранения и социальной помощи.
"Что я слышу каждый день, в ответ на попытку улучшить жизнь рабочего класса этой страны. Я слышу "нет, нет, нет, мы не можем себе этого позволить." Но когда дело доходит до военно-промышленного комплекса и его нужд, то мы слышим "да, да, да," почти без каких-либо дебатов", - Сандерс заявил на слушании по поводу нового бюджета в Сенате.
Он обратил внимание на то, что в Пентагоне существует проблема огромных растрат и мошенничества. Ведущие оборонные подрядчики, по его словам, регулярно завышали цены для Пентагона на 40%.
"В октябре, несколько месяцев назад, корпорация RTX, (бывшая Raytheon), была оштрафована на $950 млн за завышение цен для Министерства обороны. Они лгали о стоимости рабочей силы и о материальных затратах, и они были заняты выплатой взяток, чтобы обеспечить себе контракты за рубежом", - подчеркнул сенатор.
Члены палаты представителей конгресса США на прошлой неделе утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере 884 миллиардов долларов. Документ включает меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.