Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенатор Сандерс раскритиковал новый оборонный бюджет США - 17.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241217/sanders-853619829.html
Сенатор Сандерс раскритиковал новый оборонный бюджет США
Сенатор Сандерс раскритиковал новый оборонный бюджет США - 17.12.2024, ПРАЙМ
Сенатор Сандерс раскритиковал новый оборонный бюджет США
Беспартийный сенатор из США Берни Сандерс обрушился с критикой на новый оборонный бюджет США на год размером почти в 900 миллиардов долларов на фоне нехватки... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T03:35+0300
2024-12-17T03:35+0300
экономика
мировая экономика
сша
raytheon technologies
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853619829.jpg?1734395736
ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Беспартийный сенатор из США Берни Сандерс обрушился с критикой на новый оборонный бюджет США на год размером почти в 900 миллиардов долларов на фоне нехватки средств на программы здравоохранения и социальной помощи. "Что я слышу каждый день, в ответ на попытку улучшить жизнь рабочего класса этой страны. Я слышу "нет, нет, нет, мы не можем себе этого позволить." Но когда дело доходит до военно-промышленного комплекса и его нужд, то мы слышим "да, да, да," почти без каких-либо дебатов", - Сандерс заявил на слушании по поводу нового бюджета в Сенате. Он обратил внимание на то, что в Пентагоне существует проблема огромных растрат и мошенничества. Ведущие оборонные подрядчики, по его словам, регулярно завышали цены для Пентагона на 40%. "В октябре, несколько месяцев назад, корпорация RTX, (бывшая Raytheon), была оштрафована на $950 млн за завышение цен для Министерства обороны. Они лгали о стоимости рабочей силы и о материальных затратах, и они были заняты выплатой взяток, чтобы обеспечить себе контракты за рубежом", - подчеркнул сенатор. Члены палаты представителей конгресса США на прошлой неделе утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере 884 миллиардов долларов. Документ включает меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, raytheon technologies, конгресс сша
Экономика, Мировая экономика, США, Raytheon Technologies, Конгресс США
03:35 17.12.2024
 
Сенатор Сандерс раскритиковал новый оборонный бюджет США

Сенатор Сандерс раскритиковал новый оборонный бюджет США на 900 миллиардов долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Беспартийный сенатор из США Берни Сандерс обрушился с критикой на новый оборонный бюджет США на год размером почти в 900 миллиардов долларов на фоне нехватки средств на программы здравоохранения и социальной помощи.
"Что я слышу каждый день, в ответ на попытку улучшить жизнь рабочего класса этой страны. Я слышу "нет, нет, нет, мы не можем себе этого позволить." Но когда дело доходит до военно-промышленного комплекса и его нужд, то мы слышим "да, да, да," почти без каких-либо дебатов", - Сандерс заявил на слушании по поводу нового бюджета в Сенате.
Он обратил внимание на то, что в Пентагоне существует проблема огромных растрат и мошенничества. Ведущие оборонные подрядчики, по его словам, регулярно завышали цены для Пентагона на 40%.
"В октябре, несколько месяцев назад, корпорация RTX, (бывшая Raytheon), была оштрафована на $950 млн за завышение цен для Министерства обороны. Они лгали о стоимости рабочей силы и о материальных затратах, и они были заняты выплатой взяток, чтобы обеспечить себе контракты за рубежом", - подчеркнул сенатор.
Члены палаты представителей конгресса США на прошлой неделе утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере 884 миллиардов долларов. Документ включает меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАRaytheon TechnologiesКонгресс США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала