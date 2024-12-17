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Сеул ввел пакет санкций за помощь сотрудничеству России и КНДР

Сеул ввел пакет санкций за помощь сотрудничеству России и КНДР - 17.12.2024, ПРАЙМ

Сеул ввел пакет санкций за помощь сотрудничеству России и КНДР

Южная Корея ввела односторонние санкции против 11 физических лиц и 15 организаций, связанных с предполагаемым "незаконным военным сотрудничеством" между Россией | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T08:27+0300

2024-12-17T08:27+0300

2024-12-17T08:27+0300

россия

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СЕУЛ, 17 дек – ПРАЙМ. Южная Корея ввела односторонние санкции против 11 физических лиц и 15 организаций, связанных с предполагаемым "незаконным военным сотрудничеством" между Россией и Северной Кореей, согласно информации Министерства иностранных дел Республики Корея."Правительство вводит односторонние санкции против 11 физических лиц и 15 организаций, причастных к незаконному военному сотрудничеству между Россией и Северной Кореей, нарушающему многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, а также к обеспечению финансирования и поставок материалов для северокорейских ядерных и ракетных программ", - заявил МИД.Санкции вступят в силу 19 декабря в полночь. Все финансовые и валютные операции с подсанкционными субъектами требуют предварительного разрешения от Комиссии по финансовым услугам или Центрального банка Кореи. Нарушители санкций будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.МИД подчеркнул, что эти меры являются частью "совместной реакции на российско-северокорейское военное сотрудничество", следуя осуждающему заявлению министров иностранных дел Южной Кореи, США, Японии, Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Новой Зеландии, Великобритании и ЕС, опубликованному 16-17 декабря.В текущем пакете санкций оказались военные специалисты КНДР, а также ряд российских компаний и лиц, включая высокопоставленных северокорейских генералов, таких как Ким Ён Бок и Син Гым Чхоль, и командующего корпуса "Буря" Ли Бон Чжуна, который, как утверждается, был "отправлен на войну в Украине".С российской стороны под санкции попали 7 человек и 9 связанных с ними компаний, а также пять банков. В списке упоминаются компании, такие как "РАФОРТ" и "Транс Капитал", которые, как утверждается, предоставляли поддержку в оружейных сделках между Россией и КНДР.Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель утверждал, что 10 тысяч военных из КНДР якобы участвуют в боевых действиях вместе с российскими войсками в Курской области. Однако в России подчеркивали, что у США нет подтверждений этого факта.В конце октября госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США считают, что Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, которые якобы уже размещены на российской территории.

https://1prime.ru/20241216/sanktsii-853617977.html

южная корея

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россия, южная корея, кндр