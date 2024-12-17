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В ЕС объявили о разработке 16-го пакета санкций против России
В ЕС объявили о разработке 16-го пакета санкций против России - 17.12.2024, ПРАЙМ
В ЕС объявили о разработке 16-го пакета санкций против России
Европейский союз начал подготовку нового пакета антироссийских санкций, как сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T12:54+0300
2024-12-17T12:54+0300
2024-12-17T12:54+0300
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РИМ, 17 дек – ПРАЙМ. Европейский союз начал подготовку нового пакета антироссийских санкций, как сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Мы поддержали недавнее принятие 15-го пакета санкций, и сейчас разрабатывается 16-й пакет", - отметила она в своем выступлении в Палате депутатов итальянского парламента перед предстоящим саммитом Евросоюза. В понедельник Совет ЕС на уровне министров иностранных дел окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России, который включает как новые экономические, так и персональные ограничения. В новый пакет санкций против РФ вошли, в частности, меры против так называемого "теневого флота", занимающегося транспортировкой энергоресурсов, а также список персональных ограничений в отношении 54 физических лиц и 30 организаций, среди которых есть зарегистрированные в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ.
https://1prime.ru/20241217/kitay-853627532.html
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россия, европа, санкции против рф
РОССИЯ, ЕВРОПА, санкции против РФ
В ЕС объявили о разработке 16-го пакета санкций против России
Мелони: Евросоюз ведет разработку 16-го пакета санкций против России
РИМ, 17 дек – ПРАЙМ. Европейский союз начал подготовку нового пакета антироссийских санкций, как сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"Мы поддержали недавнее принятие 15-го пакета санкций, и сейчас разрабатывается 16-й пакет", - отметила она в своем выступлении в Палате депутатов итальянского парламента перед предстоящим саммитом Евросоюза.
В понедельник Совет ЕС на уровне министров иностранных дел окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России, который включает как новые экономические, так и персональные ограничения.
В новый пакет санкций против РФ вошли, в частности, меры против так называемого "теневого флота", занимающегося транспортировкой энергоресурсов, а также список персональных ограничений в отношении 54 физических лиц и 30 организаций, среди которых есть зарегистрированные в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ.
В КНР высказались против санкций ЕС в отношении китайских компаний