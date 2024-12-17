https://1prime.ru/20241217/sanktsii-853637689.html

Вучич заявил о намерении обсудить с Путиным возможные санкции против NIS

Вучич заявил о намерении обсудить с Путиным возможные санкции против NIS - 17.12.2024, ПРАЙМ

Вучич заявил о намерении обсудить с Путиным возможные санкции против NIS

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что собирается обсудить своим коллегой Владимиром Путиным ожидаемое введение санкций США против "Нефтяной индустрии... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T17:35+0300

2024-12-17T17:35+0300

2024-12-17T17:35+0300

россия

сербия

санкции против рф

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БЕЛГРАД, 17 дек – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич объявил, что собирается обсудить своим коллегой Владимиром Путиным ожидаемое введение санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), в которой 56,15% акций принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому". "Должен буду с Путиным разговаривать и о санкциях против NIS, и о договоре о газоснабжении. Буду ли разговаривать по телефону или как-то иначе, посмотрим. Но, во всяком случае, должен поговорить с ним", - сообщил сербский президент.Сербский президент также поручил правительству создать рабочую группу для изучения ожидаемых ограничительных мер против NIS. Вучич сообщил, что переговоры с США и Россией по поводу санкций начнутся "уже завтра". Он также провел первый за 2,5 года телефонный разговор с российским лидером в конце октября.Вучич подчеркнул, что официальный Белград не планирует вводить санкции против России в ответ на ожидаемые меры США против NIS, однако не исключил возможность обсуждения снижения доли "Газпрома" и "Газпром нефти" в компании. По его словам, санкции могут быть введены уже с 1 января."Нефтяная индустрия Сербии" ранее заявила, что ее работа продолжается без перебоев, и АЗС обеспечены нефтепродуктами. Компания следит за ситуацией и анализирует возможные сценарии и последствия для своей деятельности, подчеркивая, что в настоящее время нет правовых ограничений для ее работы и работы партнеров.Вучич также сообщил, что США вскоре введут санкции против NIS "из-за российской собственности". Он добавил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но санкции пришли не оттуда. Сербский лидер отметил, что после введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти через JANAF были запрещены в рамках пакета санкций ЕС, и с тех пор компания начала переработку сырья из Ирака и других стран.Руководство Сербии и Венгрии подтвердило планы по строительству нефтепровода длиной 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию, с последующей переработкой на НПЗ NIS в Панчево.В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в приватизации NIS в 2008 году, снизила свою долю в компании до 50%, а "Газпром" получил 6,15%. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ NIS в Панчево."Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимающейся разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, а также сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает более 10 тысяч человек и ежегодно отчисляет в бюджет Сербии около 9%. Она владеет 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Новом Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" — ТЭС в Панчево. Крупнейшими акционерами являются "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).

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россия, сербия, санкции против рф