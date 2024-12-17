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Эксперт объяснил, зачем Евросоюзу нужны санкции против металлов из России - 17.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241217/sanktsii-853640954.html
Эксперт объяснил, зачем Евросоюзу нужны санкции против металлов из России
Эксперт объяснил, зачем Евросоюзу нужны санкции против металлов из России - 17.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, зачем Евросоюзу нужны санкции против металлов из России
Страны Европейского союза (ЕС) готовят новые санкции против импорта цветных металлов из России в попытке поднять цены на алюминий, так как европейские игроки не | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T19:41+0300
2024-12-17T19:42+0300
экономика
ес
санкции против рф
цветные металлы
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Страны Европейского союза (ЕС) готовят новые санкции против импорта цветных металлов из России в попытке поднять цены на алюминий, так как европейские игроки не выдерживают конкуренции с китайскими, следует из комментария главного стратега инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максима Худалова для РИА Новости. Накануне агентство Рейтер со ссылкой сообщило, что десять стран ЕС предложили наложить дальнейшие санкции, включая торговлю такими металлами, как алюминий, из России. Под предложением о расширении санкций подписались Польша, Дания, Чехия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия и Румыния. Агентство утверждает, что новый пакет санкций ЕС предложит уже в январе следующего года, а примут примерно в феврале. "Учитывая, что поставки российского металла в указанные страны минимальна, речь скорее идёт о попытке поднять цены на алюминий на фоне продолжающегося кризиса на рынке глинозёма. Европейские игроки не выдерживают конкуренции, поэтому необходимо поднять стоимость металла, мотивировав это антироссийскими санкциями, потому что это политически безопасный ход", - сказал эксперт, уточнив, что речь идёт о конкуренции европейских производителей алюминия с растущим китайский экспортом в условиях, что цены на глинозем взлетели вдвое с начала года. Он отметил, что российские поставки металлов идут в ЕС в рамках импортной квоты на полуфабрикаты со стороны стран Евросоюза, которая ежегодно сокращается. Однако такая мера пока действует только в отношении чёрных металлов из России, а для цветных формальные ограничения только планируются. Ранее, в октябре 2022 года, ЕС ввел запрет на импорт российского стального проката и полуфабрикатов с 1 октября 2024 года. До этого периода заготовки и слябы могли ввозиться в ЕС из России только в установленных по квотам объемах. В конце 2023 года возможность импортировать слябы из РФ по квотам была продлена до 2028 года.
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ес, санкции против рф, цветные металлы
Экономика, ЕС, санкции против РФ, цветные металлы
19:41 17.12.2024 (обновлено: 19:42 17.12.2024)
 
Эксперт объяснил, зачем Евросоюзу нужны санкции против металлов из России

Эксперт: ЕС нужны санкции против цветмета из России, чтобы поднять цены алюминия

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство алюминиевой фольги
Производство алюминиевой фольги - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Страны Европейского союза (ЕС) готовят новые санкции против импорта цветных металлов из России в попытке поднять цены на алюминий, так как европейские игроки не выдерживают конкуренции с китайскими, следует из комментария главного стратега инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максима Худалова для РИА Новости.
Накануне агентство Рейтер со ссылкой сообщило, что десять стран ЕС предложили наложить дальнейшие санкции, включая торговлю такими металлами, как алюминий, из России. Под предложением о расширении санкций подписались Польша, Дания, Чехия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия и Румыния. Агентство утверждает, что новый пакет санкций ЕС предложит уже в январе следующего года, а примут примерно в феврале.
"Учитывая, что поставки российского металла в указанные страны минимальна, речь скорее идёт о попытке поднять цены на алюминий на фоне продолжающегося кризиса на рынке глинозёма. Европейские игроки не выдерживают конкуренции, поэтому необходимо поднять стоимость металла, мотивировав это антироссийскими санкциями, потому что это политически безопасный ход", - сказал эксперт, уточнив, что речь идёт о конкуренции европейских производителей алюминия с растущим китайский экспортом в условиях, что цены на глинозем взлетели вдвое с начала года.
Он отметил, что российские поставки металлов идут в ЕС в рамках импортной квоты на полуфабрикаты со стороны стран Евросоюза, которая ежегодно сокращается. Однако такая мера пока действует только в отношении чёрных металлов из России, а для цветных формальные ограничения только планируются.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
В ЕС объявили о разработке 16-го пакета санкций против России
12:54
Ранее, в октябре 2022 года, ЕС ввел запрет на импорт российского стального проката и полуфабрикатов с 1 октября 2024 года. До этого периода заготовки и слябы могли ввозиться в ЕС из России только в установленных по квотам объемах. В конце 2023 года возможность импортировать слябы из РФ по квотам была продлена до 2028 года.
 
ЭкономикаЕСсанкции против РФцветные металлы
 
 
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