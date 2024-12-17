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Раскрыто, в каком случае можно установить приложения "Сбера" на iPhone - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, в каком случае можно установить приложения "Сбера" на iPhone
Раскрыто, в каком случае можно установить приложения "Сбера" на iPhone - 17.12.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, в каком случае можно установить приложения "Сбера" на iPhone
Клиенты Сбербанка теперь могут самостоятельно установить приложения "Сбербанк Онлайн", "Сберинвестиции" и "СберKids" на iPhone, если они уже скачивали... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T11:04+0300
2024-12-17T11:04+0300
россия
сбербанк
apple
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка теперь могут самостоятельно установить приложения "Сбербанк Онлайн", "Сберинвестиции" и "СберKids" на iPhone, если они уже скачивали самостоятельно эти приложения из App Store со своего Apple ID, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Теперь клиенты Сбера могут сами установить приложения СберБанк Онлайн, СберИнвестиции и СберKids на iPhone, если они уже скачивали самостоятельно эти приложения из App Store со своего Apple ID", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что этот способ подойдет тем, кто решил купить новый телефон, или тем, у кого приложение случайно удалилось. "Для этого достаточно скачать программу "Верни Сбер на iPhone" и с помощью своего Apple ID восстановить приложение. Скачивать программный файл необходимо только с официального сайта - это безопасно", - указывается в материалах. Отмечается, что можно восстановить только ранее загруженные актуальные версии "Сбербанк Онлайн" (версии 15.3, 15.10, 16.0, 16.0.1), "Сберинвестиций" (3.15.0) или "СберKids" (4.2.0), которые клиент скачал сам, а не установил в офисе банка. Более старые версии восстановить не получится.
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россия, сбербанк, apple
РОССИЯ, Сбербанк, Apple
11:04 17.12.2024
 
Раскрыто, в каком случае можно установить приложения "Сбера" на iPhone

Приложения "Сбера" можно установить на iPhone, если их уже скачивали с Apple ID

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка теперь могут самостоятельно установить приложения "Сбербанк Онлайн", "Сберинвестиции" и "СберKids" на iPhone, если они уже скачивали самостоятельно эти приложения из App Store со своего Apple ID, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Теперь клиенты Сбера могут сами установить приложения СберБанк Онлайн, СберИнвестиции и СберKids на iPhone, если они уже скачивали самостоятельно эти приложения из App Store со своего Apple ID", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что этот способ подойдет тем, кто решил купить новый телефон, или тем, у кого приложение случайно удалилось.
"Для этого достаточно скачать программу "Верни Сбер на iPhone" и с помощью своего Apple ID восстановить приложение. Скачивать программный файл необходимо только с официального сайта - это безопасно", - указывается в материалах.
Отмечается, что можно восстановить только ранее загруженные актуальные версии "Сбербанк Онлайн" (версии 15.3, 15.10, 16.0, 16.0.1), "Сберинвестиций" (3.15.0) или "СберKids" (4.2.0), которые клиент скачал сам, а не установил в офисе банка. Более старые версии восстановить не получится.
 
РОССИЯСбербанкApple
 
 
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