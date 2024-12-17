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Назван лидер по объёму страховых премий за первые девять месяцев 2024 года - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Назван лидер по объёму страховых премий за первые девять месяцев 2024 года
Назван лидер по объёму страховых премий за первые девять месяцев 2024 года - 17.12.2024, ПРАЙМ
Назван лидер по объёму страховых премий за первые девять месяцев 2024 года
Лидером по совокупному объему собранных страховых премий за январь-сентябрь стала компания "Сбербанк страхование жизни", в тройку также вошли... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T15:47+0300
2024-12-17T15:49+0300
россия
страховая премия
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Лидером по совокупному объему собранных страховых премий за январь-сентябрь стала компания "Сбербанк страхование жизни", в тройку также вошли "АльфаСтрахование-Жизнь" и "Согаз", подсчитало рейтинговое агентство "Эксперт РА" на основе данных Банка России. "По итогам 9 месяцев 2024 года лидерами по совокупному объему собранных страховых премий (здесь и далее с учетом входящего перестрахования) стали ООО СК "Сбербанк страхование жизни" (доля на рынке 23,2%), ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" (8,8%), АО "СОГАЗ" (8,0%)", - указывается в пресс-релизе агентства. "В сегменте добровольного страхования лидируют ООО СК "Сбербанк страхование жизни", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", АО "СОГАЗ". Крупнейшие компании в сегменте обязательного страхования – АО "АльфаСтрахование", САО "РЕСО-Гарантия", СПАО "Ингосстрах", - отмечается там же. В тройку лидеров по премиям по страхованию жизни вошли ООО СК "Сбербанк страхование жизни", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" и ООО "СК Согаз-жизнь", указывается там же. Рэнкинги составлены на основе раскрываемых Банком России статистических показателей и информации об отдельных субъектах страхового дела и отражают позиции компаний по страховым премиям, выплатам, страховым суммам по договорам страхования, а также показателям рынка перестрахования, уточняет "Эксперт РА".
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4.7
96
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россия, страховая премия
РОССИЯ, Страховая премия
15:47 17.12.2024 (обновлено: 15:49 17.12.2024)
 
Назван лидер по объёму страховых премий за первые девять месяцев 2024 года

"Сбербанк страхование жизни" стал лидером по объёму страховых премий в 2024 году

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Лидером по совокупному объему собранных страховых премий за январь-сентябрь стала компания "Сбербанк страхование жизни", в тройку также вошли "АльфаСтрахование-Жизнь" и "Согаз", подсчитало рейтинговое агентство "Эксперт РА" на основе данных Банка России.
"По итогам 9 месяцев 2024 года лидерами по совокупному объему собранных страховых премий (здесь и далее с учетом входящего перестрахования) стали ООО СК "Сбербанк страхование жизни" (доля на рынке 23,2%), ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" (8,8%), АО "СОГАЗ" (8,0%)", - указывается в пресс-релизе агентства.
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"В сегменте добровольного страхования лидируют ООО СК "Сбербанк страхование жизни", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", АО "СОГАЗ". Крупнейшие компании в сегменте обязательного страхования – АО "АльфаСтрахование", САО "РЕСО-Гарантия", СПАО "Ингосстрах", - отмечается там же.
В тройку лидеров по премиям по страхованию жизни вошли ООО СК "Сбербанк страхование жизни", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" и ООО "СК Согаз-жизнь", указывается там же.
Рэнкинги составлены на основе раскрываемых Банком России статистических показателей и информации об отдельных субъектах страхового дела и отражают позиции компаний по страховым премиям, выплатам, страховым суммам по договорам страхования, а также показателям рынка перестрахования, уточняет "Эксперт РА".
 
РОССИЯСтраховая премия
 
 
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