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Сбербанк поднял ставку по вкладу в индийских рупиях - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк поднял ставку по вкладу в индийских рупиях
Сбербанк поднял ставку по вкладу в индийских рупиях - 17.12.2024, ПРАЙМ
Сбербанк поднял ставку по вкладу в индийских рупиях
Сбербанк поднял ставку по полугодовому вкладу в индийских рупиях до 5,1%, сообщили в пресс-службе кредитной организации. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T12:23+0300
2024-12-17T12:23+0300
россия
сбербанк
рупии
банковские вклады
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Сбербанк поднял ставку по полугодовому вкладу в индийских рупиях до 5,1%, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "С сегодняшнего дня номинальная ставка составляет 5,1% на сроке шесть месяцев", - говорится в сообщении о новых условиях вклада в индийских рупиях. Отмечается, что вклад можно открыть на сумму от 100 тысяч рупий. Ранее максимальная ставка была для годового такого вклада – 3,5%. Сбербанк в сентябре запустил возможность вклад в индийских рупиях, тогда в пресс-службе уточняли, что открыть его можно в онлайн-банке и любом отделении. Также указывалось, что деньги на валютном депозите застрахованы, как и сбережения в рублях, но снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях.
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россия, сбербанк, рупии, банковские вклады
РОССИЯ, Сбербанк, рупии, банковские вклады
12:23 17.12.2024
 
Сбербанк поднял ставку по вкладу в индийских рупиях

Сбербанк поднял ставку по вкладу в индийских рупиях на 6 месяцев до 5,1 процента

© Unsplash/rupixen.comДеньги, рупии, Индия
Деньги, рупии, Индия
© Unsplash/rupixen.com
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Сбербанк поднял ставку по полугодовому вкладу в индийских рупиях до 5,1%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"С сегодняшнего дня номинальная ставка составляет 5,1% на сроке шесть месяцев", - говорится в сообщении о новых условиях вклада в индийских рупиях.
Отмечается, что вклад можно открыть на сумму от 100 тысяч рупий.
Ранее максимальная ставка была для годового такого вклада – 3,5%.
Сбербанк в сентябре запустил возможность вклад в индийских рупиях, тогда в пресс-службе уточняли, что открыть его можно в онлайн-банке и любом отделении. Также указывалось, что деньги на валютном депозите застрахованы, как и сбережения в рублях, но снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях.
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