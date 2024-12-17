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Washington Post: правительство США может временно остановить работу - 17.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Washington Post: правительство США может временно остановить работу
Washington Post: правительство США может временно остановить работу - 17.12.2024, ПРАЙМ
Washington Post: правительство США может временно остановить работу
США 20 декабря могут столкнуться с временной остановкой работы американского правительства (шатдауном) из-за сохраняющихся разногласий в конгрессе по отдельным... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T16:52+0300
2024-12-17T16:53+0300
экономика
сша
шатдаун
экспертное мнение
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. США 20 декабря могут столкнуться с временной остановкой работы американского правительства (шатдауном) из-за сохраняющихся разногласий в конгрессе по отдельным статьям финансирования бюджета, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в Капитолии. "Конгресс оказался на пути к стремительно приближающемуся прекращению финансирования правительства, поскольку главные законодатели сосредоточились на достижении двухпартийного компромисса по финансированию, но не смогли заключить окончательное соглашение", - пишет издание. США с полуночи в субботу останутся без денег на работу федеральных министерств и ведомств в том случае, если демократы и республиканцы не смогут договориться об условиях очередной сделки по временной резолюции, гарантирующей продолжение финансирования правительства. В том случае, если двухпартийное соглашение будет достигнуто, угроза шатдауна в США будет отложена до середины марта 2025 года. Разногласия внутри конгресса сохраняются из-за ряда статей бюджета, включая поддержку американских фермеров и расходов на восстановительные работы рухнувшего ранее в Балтиморе моста Фрэнсиса Скотта Ки. "В ходе переговоров в последнюю минуту спикер (палаты представителей Майк Джонсон - ред.) попытался включить 10 миллиардов долларов дополнительной финансовой помощи фермерам... Республиканцы, представляющие сельскохозяйственные штаты, теперь настаивают на том, чтобы законопроект содержал эту формулировку, некоторые дали понять, что могут воздержаться от поддержки без нее", - отмечает газета. Демократы со своей стороны требуют включить во временную резолюцию расходы на восстановительные работы и очистку территории после крушения моста в Балтиморе, которые оцениваются в 2 миллиарда долларов.
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сша, шатдаун, экспертное мнение
Экономика, США, шатдаун, экспертное мнение
16:52 17.12.2024 (обновлено: 16:53 17.12.2024)
 
Washington Post: правительство США может временно остановить работу

WP: США 20 декабря грозит шатдаун из-за разногласий в конгрессе по бюджету

© AFP / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© AFP / Brendan Smialowski
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. США 20 декабря могут столкнуться с временной остановкой работы американского правительства (шатдауном) из-за сохраняющихся разногласий в конгрессе по отдельным статьям финансирования бюджета, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в Капитолии.
"Конгресс оказался на пути к стремительно приближающемуся прекращению финансирования правительства, поскольку главные законодатели сосредоточились на достижении двухпартийного компромисса по финансированию, но не смогли заключить окончательное соглашение", - пишет издание.
США с полуночи в субботу останутся без денег на работу федеральных министерств и ведомств в том случае, если демократы и республиканцы не смогут договориться об условиях очередной сделки по временной резолюции, гарантирующей продолжение финансирования правительства. В том случае, если двухпартийное соглашение будет достигнуто, угроза шатдауна в США будет отложена до середины марта 2025 года.
Разногласия внутри конгресса сохраняются из-за ряда статей бюджета, включая поддержку американских фермеров и расходов на восстановительные работы рухнувшего ранее в Балтиморе моста Фрэнсиса Скотта Ки.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
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"В ходе переговоров в последнюю минуту спикер (палаты представителей Майк Джонсон - ред.) попытался включить 10 миллиардов долларов дополнительной финансовой помощи фермерам... Республиканцы, представляющие сельскохозяйственные штаты, теперь настаивают на том, чтобы законопроект содержал эту формулировку, некоторые дали понять, что могут воздержаться от поддержки без нее", - отмечает газета.
Демократы со своей стороны требуют включить во временную резолюцию расходы на восстановительные работы и очистку территории после крушения моста в Балтиморе, которые оцениваются в 2 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаСШАшатдаунэкспертное мнение
 
 
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