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В Госдуме пообещали суровое возмездие за убийство Кириллова
В Госдуме пообещали суровое возмездие за убийство Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме пообещали суровое возмездие за убийство Кириллова
Исполнителей и заказчиков убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России,... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T15:21+0300
2024-12-17T15:21+0300
2024-12-17T15:24+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – ПРАЙМ. Исполнителей и заказчиков убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, ожидает жестокое возмездие, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.По информации российского Следственного комитета, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, установленное в самокате, припаркованном рядом с подъездом дома. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.Парламентарий добавил, что российские власти хорошо знают, что такое терроризм, и без сомнений в кратчайшие сроки установит каждого причастного к этому теракту. Он также выразил уверенность том, что никто не сможет нас запугать и поколебать российскую, решимость, стойкость и веру в силу единого народа.Он добавил, что все, кто погибли в борьбе с киевским режимом, являются настоящими воинами и защитниками России, которые навсегда останутся в сердцах ее народа.
https://1prime.ru/20241217/medvedev-853629214.html
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россия, госдума, михаил шеремет
РОССИЯ, Госдума, Михаил Шеремет
В Госдуме пообещали суровое возмездие за убийство Кириллова
Шеремет: исполнителей и заказчиков убийства Кириллова ждет суровое возмездие
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – ПРАЙМ. Исполнителей и заказчиков убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, ожидает жестокое возмездие, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
По информации российского Следственного комитета, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, установленное в самокате, припаркованном рядом с подъездом дома. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Парламентарий добавил, что российские власти хорошо знают, что такое терроризм, и без сомнений в кратчайшие сроки установит каждого причастного к этому теракту. Он также выразил уверенность том, что никто не сможет нас запугать и поколебать российскую, решимость, стойкость и веру в силу единого народа.
Он добавил, что все, кто погибли в борьбе с киевским режимом, являются настоящими воинами и защитниками России, которые навсегда останутся в сердцах ее народа.
Медведев назвал агонией бандеровского режима убийство генерала Кириллова