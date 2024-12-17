Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме пообещали суровое возмездие за убийство Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241217/sheremet-853635136.html
В Госдуме пообещали суровое возмездие за убийство Кириллова
В Госдуме пообещали суровое возмездие за убийство Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме пообещали суровое возмездие за убийство Кириллова
Исполнителей и заказчиков убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России,... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T15:21+0300
2024-12-17T15:24+0300
россия
госдума
михаил шеремет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/11/853634980_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9bd32b03872b78912bcf45472e60f78f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – ПРАЙМ. Исполнителей и заказчиков убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, ожидает жестокое возмездие, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.По информации российского Следственного комитета, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, установленное в самокате, припаркованном рядом с подъездом дома. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.Парламентарий добавил, что российские власти хорошо знают, что такое терроризм, и без сомнений в кратчайшие сроки установит каждого причастного к этому теракту. Он также выразил уверенность том, что никто не сможет нас запугать и поколебать российскую, решимость, стойкость и веру в силу единого народа.Он добавил, что все, кто погибли в борьбе с киевским режимом, являются настоящими воинами и защитниками России, которые навсегда останутся в сердцах ее народа.
https://1prime.ru/20241217/medvedev-853629214.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/11/853634980_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e3279179bcf450196632ac547f2623f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума, михаил шеремет
РОССИЯ, Госдума, Михаил Шеремет
15:21 17.12.2024 (обновлено: 15:24 17.12.2024)
 
В Госдуме пообещали суровое возмездие за убийство Кириллова

Шеремет: исполнителей и заказчиков убийства Кириллова ждет суровое возмездие

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкIII КМУ-2023. Развитие отечественной науки в XX веке как фундамент современных научных прорывов
III КМУ-2023. Развитие отечественной науки в XX веке как фундамент современных научных прорывов
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – ПРАЙМ. Исполнителей и заказчиков убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, ожидает жестокое возмездие, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
По информации российского Следственного комитета, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, установленное в самокате, припаркованном рядом с подъездом дома. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Парламентарий добавил, что российские власти хорошо знают, что такое терроризм, и без сомнений в кратчайшие сроки установит каждого причастного к этому теракту. Он также выразил уверенность том, что никто не сможет нас запугать и поколебать российскую, решимость, стойкость и веру в силу единого народа.
Он добавил, что все, кто погибли в борьбе с киевским режимом, являются настоящими воинами и защитниками России, которые навсегда останутся в сердцах ее народа.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
Медведев назвал агонией бандеровского режима убийство генерала Кириллова
12:12
 
РОССИЯГосдумаМихаил Шеремет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала