https://1prime.ru/20241217/sheremet-853635136.html

В Госдуме пообещали суровое возмездие за убийство Кириллова

В Госдуме пообещали суровое возмездие за убийство Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме пообещали суровое возмездие за убийство Кириллова

Исполнителей и заказчиков убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России,... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T15:21+0300

2024-12-17T15:21+0300

2024-12-17T15:24+0300

россия

госдума

михаил шеремет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/11/853634980_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9bd32b03872b78912bcf45472e60f78f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – ПРАЙМ. Исполнителей и заказчиков убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, ожидает жестокое возмездие, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.По информации российского Следственного комитета, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, установленное в самокате, припаркованном рядом с подъездом дома. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.Парламентарий добавил, что российские власти хорошо знают, что такое терроризм, и без сомнений в кратчайшие сроки установит каждого причастного к этому теракту. Он также выразил уверенность том, что никто не сможет нас запугать и поколебать российскую, решимость, стойкость и веру в силу единого народа.Он добавил, что все, кто погибли в борьбе с киевским режимом, являются настоящими воинами и защитниками России, которые навсегда останутся в сердцах ее народа.

https://1prime.ru/20241217/medvedev-853629214.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, михаил шеремет