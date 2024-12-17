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При взрыве на Рязанском проспекте погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
При взрыве на Рязанском проспекте погиб начальник войск РХБЗ Кириллов - 17.12.2024, ПРАЙМ
При взрыве на Рязанском проспекте погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
В результате взрыва на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T08:54+0300
2024-12-17T08:54+0300
2024-12-17T08:55+0300
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. В результате взрыва на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов. Об этом сообщили в Следственном комитете.СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих: Кириллова и его помощника.Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, взрывчатка, мощность которой составила порядка 200 граммов в тротиловом эквиваленте, была заложена в самокат.На данный момент на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.
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россия, ск
При взрыве на Рязанском проспекте погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
СК: начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. В результате взрыва на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов. Об этом сообщили в Следственном комитете.
СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих: Кириллова и его помощника.
Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, взрывчатка, мощность которой составила порядка 200 граммов в тротиловом эквиваленте, была заложена в самокат.
На данный момент на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.
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