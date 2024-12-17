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Полковник США сделал неожиданное признание о действиях властей - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Полковник США сделал неожиданное признание о действиях властей
Полковник США сделал неожиданное признание о действиях властей - 17.12.2024, ПРАЙМ
Полковник США сделал неожиданное признание о действиях властей
Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор написал в соцсети X, что США действуют в своих стратегических интересах, не обращая внимания на население... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T10:08+0300
2024-12-17T10:08+0300
сша
украина
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор написал в соцсети X, что США действуют в своих стратегических интересах, не обращая внимания на население малых стран. "Давайте будем честными. Люди в Вашингтоне и в ЦРУ, которые стоят во главе правительства, а также их крупные спонсоры участвуют в стратегической шахматной партии", — отметил он. По его словам, сирийцы волнуют США не больше, чем украинцы.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон стремится "освободить" сирийский народ от власти бывшего президента Башара Асада. 8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили государственное телевидение в Дамаске и объявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он остался в стране с несколькими министрами и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД России отметили, что президент Сирии Башар Асад, после переговоров с рядом участников конфликта, решил уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Москва в переговорах не участвовала.Позднее Асад заявил, что оставался в Дамаске до утра 8 декабря. По его словам, он покинул столицу только после того, как в город вошли силы вооруженной оппозиции. Глава государства отправился в Латакию, откуда планировал следить за боевыми действиями. Однако, прибыв на российскую авиабазу Хмеймим, он узнал о падении Дамаска. По его словам, Москва потребовала, чтобы командование базы организовало его эвакуацию в Россию, что произошло через день после падения столицы арабской республики.
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сша
украина
сирия
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сша, украина, сирия
США, УКРАИНА, СИРИЯ
10:08 17.12.2024
 
Полковник США сделал неожиданное признание о действиях властей

Полковник Макгрегор: сирийцы волнуют США не больше, чем украинцы

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор написал в соцсети X, что США действуют в своих стратегических интересах, не обращая внимания на население малых стран.
"Давайте будем честными. Люди в Вашингтоне и в ЦРУ, которые стоят во главе правительства, а также их крупные спонсоры участвуют в стратегической шахматной партии", — отметил он. По его словам, сирийцы волнуют США не больше, чем украинцы.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон стремится "освободить" сирийский народ от власти бывшего президента Башара Асада.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
Глава евродипломатии пригрозила российским базам в Сирии
Вчера, 21:21
8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили государственное телевидение в Дамаске и объявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он остался в стране с несколькими министрами и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России отметили, что президент Сирии Башар Асад, после переговоров с рядом участников конфликта, решил уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Москва в переговорах не участвовала.
Позднее Асад заявил, что оставался в Дамаске до утра 8 декабря. По его словам, он покинул столицу только после того, как в город вошли силы вооруженной оппозиции. Глава государства отправился в Латакию, откуда планировал следить за боевыми действиями. Однако, прибыв на российскую авиабазу Хмеймим, он узнал о падении Дамаска. По его словам, Москва потребовала, чтобы командование базы организовало его эвакуацию в Россию, что произошло через день после падения столицы арабской республики.
 
СШАУКРАИНАСИРИЯ
 
 
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