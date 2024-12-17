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Полковник США сделал неожиданное признание о действиях властей

Полковник США сделал неожиданное признание о действиях властей - 17.12.2024, ПРАЙМ

Полковник США сделал неожиданное признание о действиях властей

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор написал в соцсети X, что США действуют в своих стратегических интересах, не обращая внимания на население... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T10:08+0300

2024-12-17T10:08+0300

2024-12-17T10:08+0300

сша

украина

сирия

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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор написал в соцсети X, что США действуют в своих стратегических интересах, не обращая внимания на население малых стран. "Давайте будем честными. Люди в Вашингтоне и в ЦРУ, которые стоят во главе правительства, а также их крупные спонсоры участвуют в стратегической шахматной партии", — отметил он. По его словам, сирийцы волнуют США не больше, чем украинцы.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон стремится "освободить" сирийский народ от власти бывшего президента Башара Асада. 8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили государственное телевидение в Дамаске и объявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он остался в стране с несколькими министрами и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД России отметили, что президент Сирии Башар Асад, после переговоров с рядом участников конфликта, решил уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Москва в переговорах не участвовала.Позднее Асад заявил, что оставался в Дамаске до утра 8 декабря. По его словам, он покинул столицу только после того, как в город вошли силы вооруженной оппозиции. Глава государства отправился в Латакию, откуда планировал следить за боевыми действиями. Однако, прибыв на российскую авиабазу Хмеймим, он узнал о падении Дамаска. По его словам, Москва потребовала, чтобы командование базы организовало его эвакуацию в Россию, что произошло через день после падения столицы арабской республики.

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сша

украина

сирия

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сша, украина, сирия