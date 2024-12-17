https://1prime.ru/20241217/ssj-853629055.html

Глава Росавиации назвал SSJ хорошей машиной

Глава Росавиации назвал SSJ хорошей машиной - 17.12.2024, ПРАЙМ

Глава Росавиации назвал SSJ хорошей машиной

Российский самолет Superjet (SSJ ) - это хорошая машина, он будет перевозить наших граждан много лет, интенсивность его эксплуатации сравнима с западными... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T12:01+0300

2024-12-17T12:01+0300

2024-12-17T12:01+0300

бизнес

росавиация

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/84267/51/842675105_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_726bba27bddc768360ab3e66e596e6b3.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российский самолет Superjet (SSJ ) - это хорошая машина, он будет перевозить наших граждан много лет, интенсивность его эксплуатации сравнима с западными аналогами, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Ядров в пятницу 13 декабря провел совещание, посвященное состоянию парка Superjet 100 и их эксплуатации. Мероприятие призвано наладить открытый диалог российских операторов Superjet 100 про перспективы, развитие послепродажного обслуживания, безопасность и надежность этой машины с новым генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадимом Бадехой, который вступил в должность в минувшем ноябре. "Что бы не говорили, Superjet - действительно хорошая машина. Интенсивность ее эксплуатации сравнима с западными аналогами. Самолеты Superjet будут эксплуатироваться и перевозить наших граждан много лет. Промышленности и перевозчикам нужно думать об эффективной поддержке Superjet в эксплуатации на протяжении еще долгого времени. Эту и многие другие задачи в интересах россиян будем решать исключительно совместными усилиями", - цитирует Росавиация слова Ядрова. В настоящее время парк российской гражданской авиации насчитывает154 самолета этого типа, включенных в сертификаты эксплуатантов авиакомпаний с допуском к коммерческим перевозкам. Для техобслуживания Superjet 100 задействованы 29 организаций. История коммерческой эксплуатации этого типа воздушных судов насчитывает 13 лет, что намного меньше среднемагистральных машин Airbus и Boeing.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, росавиация, ростех