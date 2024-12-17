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Глава Росавиации назвал SSJ хорошей машиной - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Глава Росавиации назвал SSJ хорошей машиной
Глава Росавиации назвал SSJ хорошей машиной - 17.12.2024, ПРАЙМ
Глава Росавиации назвал SSJ хорошей машиной
Российский самолет Superjet (SSJ ) - это хорошая машина, он будет перевозить наших граждан много лет, интенсивность его эксплуатации сравнима с западными... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T12:01+0300
2024-12-17T12:01+0300
бизнес
росавиация
ростех
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российский самолет Superjet (SSJ ) - это хорошая машина, он будет перевозить наших граждан много лет, интенсивность его эксплуатации сравнима с западными аналогами, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Ядров в пятницу 13 декабря провел совещание, посвященное состоянию парка Superjet 100 и их эксплуатации. Мероприятие призвано наладить открытый диалог российских операторов Superjet 100 про перспективы, развитие послепродажного обслуживания, безопасность и надежность этой машины с новым генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадимом Бадехой, который вступил в должность в минувшем ноябре. "Что бы не говорили, Superjet - действительно хорошая машина. Интенсивность ее эксплуатации сравнима с западными аналогами. Самолеты Superjet будут эксплуатироваться и перевозить наших граждан много лет. Промышленности и перевозчикам нужно думать об эффективной поддержке Superjet в эксплуатации на протяжении еще долгого времени. Эту и многие другие задачи в интересах россиян будем решать исключительно совместными усилиями", - цитирует Росавиация слова Ядрова. В настоящее время парк российской гражданской авиации насчитывает154 самолета этого типа, включенных в сертификаты эксплуатантов авиакомпаний с допуском к коммерческим перевозкам. Для техобслуживания Superjet 100 задействованы 29 организаций. История коммерческой эксплуатации этого типа воздушных судов насчитывает 13 лет, что намного меньше среднемагистральных машин Airbus и Boeing.
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бизнес, росавиация, ростех
Бизнес, Росавиация, Ростех
12:01 17.12.2024
 
Глава Росавиации назвал SSJ хорошей машиной

Глава Росавиации: SSJ - хорошая машина, которая будет перевозить людей много лет

© пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
Самолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
© пресс-служба ОАК
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российский самолет Superjet (SSJ ) - это хорошая машина, он будет перевозить наших граждан много лет, интенсивность его эксплуатации сравнима с западными аналогами, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Ядров в пятницу 13 декабря провел совещание, посвященное состоянию парка Superjet 100 и их эксплуатации. Мероприятие призвано наладить открытый диалог российских операторов Superjet 100 про перспективы, развитие послепродажного обслуживания, безопасность и надежность этой машины с новым генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадимом Бадехой, который вступил в должность в минувшем ноябре.
"Что бы не говорили, Superjet - действительно хорошая машина. Интенсивность ее эксплуатации сравнима с западными аналогами. Самолеты Superjet будут эксплуатироваться и перевозить наших граждан много лет. Промышленности и перевозчикам нужно думать об эффективной поддержке Superjet в эксплуатации на протяжении еще долгого времени. Эту и многие другие задачи в интересах россиян будем решать исключительно совместными усилиями", - цитирует Росавиация слова Ядрова.
В настоящее время парк российской гражданской авиации насчитывает154 самолета этого типа, включенных в сертификаты эксплуатантов авиакомпаний с допуском к коммерческим перевозкам. Для техобслуживания Superjet 100 задействованы 29 организаций. История коммерческой эксплуатации этого типа воздушных судов насчитывает 13 лет, что намного меньше среднемагистральных машин Airbus и Boeing.
 
БизнесРосавиацияРостех
 
 
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