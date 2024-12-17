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Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков вновь обновила рекорд

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков вновь обновила рекорд - 17.12.2024, ПРАЙМ

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков вновь обновила рекорд

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады декабря выросла на 0,1 | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T12:39+0300

2024-12-17T12:39+0300

2024-12-17T12:39+0300

финансы

банки

ставка по вкладам

средняя максимальная ставка по вкладам

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады декабря выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 22,08% годовых, обновив исторический рекорд, следует из материалов Банка России. Предыдущий исторический максимум был достигнут декадой ранее - 21,98%. Рекордно низкий показатель был зафиксирован в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

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