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Страны ЕАЭС обсуждают договор о коллективной продовольственной безопасности
Страны ЕАЭС обсуждают договор о коллективной продовольственной безопасности - 17.12.2024, ПРАЙМ
Страны ЕАЭС обсуждают договор о коллективной продовольственной безопасности
Страны ЕАЭС обсуждают инициативу заключения отдельного международного договора о коллективной продовольственной безопасности, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T00:20+0300
2024-12-17T00:20+0300
2024-12-17T00:20+0300
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Страны ЕАЭС обсуждают инициативу заключения отдельного международного договора о коллективной продовольственной безопасности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Обсуждается и инициатива заключения отдельного международного Договора о коллективной продовольственной безопасности. Он должен охватить не только вопросы поставок конечной продукции, но и позволит совместно развивать племенной и семенной фонд наших стран", - сказал Мишустин в интервью "Российской газете".
Мишустин также отметил, что три года назад страны ЕАЭС пришли к пониманию целесообразности согласования индикативных балансов спроса и предложения по зерну, ячменю, кукурузе, подсолнечнику, сахару, подсолнечному маслу, что дает возможность избежать их нехватки для граждан, скоординировать позиции по экспорту за пределы Союза.
"Используя этот опыт, планируем создать и другие долгосрочные механизмы, которые помогут эффективно и, главное, оперативно сглаживать возможные дисбалансы на рынках стран ЕАЭС", - заметил Мишустин.
"Всё это нужно для дальнейшего укрепления агропромышленного комплекса Союза, обеспечения граждан качественными продуктами питания", - подчеркнул российский премьер.
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сельское хозяйство, россия, москва, рф, михаил мишустин, еаэс
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин, ЕАЭС
Страны ЕАЭС обсуждают договор о коллективной продовольственной безопасности
Мишустин: страны ЕАЭС обсуждают договор о коллективной продовольственной безопасности
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Страны ЕАЭС обсуждают инициативу заключения отдельного международного договора о коллективной продовольственной безопасности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Обсуждается и инициатива заключения отдельного международного Договора о коллективной продовольственной безопасности. Он должен охватить не только вопросы поставок конечной продукции, но и позволит совместно развивать племенной и семенной фонд наших стран", - сказал Мишустин в интервью "Российской газете".
Мишустин также отметил, что три года назад страны ЕАЭС пришли к пониманию целесообразности согласования индикативных балансов спроса и предложения по зерну, ячменю, кукурузе, подсолнечнику, сахару, подсолнечному маслу, что дает возможность избежать их нехватки для граждан, скоординировать позиции по экспорту за пределы Союза.
"Используя этот опыт, планируем создать и другие долгосрочные механизмы, которые помогут эффективно и, главное, оперативно сглаживать возможные дисбалансы на рынках стран ЕАЭС", - заметил Мишустин.
"Всё это нужно для дальнейшего укрепления агропромышленного комплекса Союза, обеспечения граждан качественными продуктами питания", - подчеркнул российский премьер.