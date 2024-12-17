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В Telegram создали 15 тысяч партнерских программ

В Telegram создали 15 тысяч партнерских программ - 17.12.2024, ПРАЙМ

В Telegram создали 15 тысяч партнерских программ

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в рамках платформы с партнерскими программами, созданной в начале декабря для заработка звезд на приглашениях в... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T01:23+0300

2024-12-17T01:23+0300

2024-12-17T01:23+0300

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в рамках платформы с партнерскими программами, созданной в начале декабря для заработка звезд на приглашениях в мини-приложениях, в мессенджере было создано 15 тысяч партнерских программ. "Партнерская платформа, которую мы запустили в этом месяце, сразу же стала популярной. Ее цель - позволить пользователям и каналам зарабатывать звезды, приглашая людей в мини-приложения. Всего за 12 дней было создано 15 тысяч партнерских программ, и 4 миллиона пользователей получили ссылки на мини-приложения", - сказал он в своем Telegram-канале. В начале декабря произошло очередное обновление мессенджера, в котором анонсировали запуск партнерских программ для мини-приложений. Так, любой разработчик таких приложений или ботов в Telegram может запустить собственную партнерскую программу, указать, каким процентом от своего будущего дохода и на какой период он готов делиться с теми, кто будет привлекать пользователей. Также появился поиск стикеров с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Пользователь может ввести ключевые слова для стикера и увидеть результаты, отобранные среди 40 тысяч стикеров из официальных наборов мессенджера. При этом с подпиской Premium поиск на базе нейросети доступен и в разделе эмодзи. Кроме того, пользователь теперь может создавать коллаж в историях, собирая до шести фотографий или видео в единую историю и выбирая различные варианты их расположения. Также стало доступно расположение подписи к медиафайлам сверху.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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