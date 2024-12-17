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Нарышкин рассказал, есть ли у него контакты с будущей администрацией Трампа
Нарышкин рассказал, есть ли у него контакты с будущей администрацией Трампа - 17.12.2024, ПРАЙМ
Нарышкин рассказал, есть ли у него контакты с будущей администрацией Трампа
Контакты с будущей администрацией лидера президентской гонки в США Дональда Трампа нет, отметил глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T11:13+0300
2024-12-17T11:13+0300
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россия
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сергей нарышкин
дональд трамп
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Контакты с будущей администрацией лидера президентской гонки в США Дональда Трампа нет, отметил глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.В этой связи он выразил надежду на то, что в скором времени они будут установлены. По его словам, для начала контактов люди должны быть сначала назначены."У меня нет", - сказал Нарышкин корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, налажен ли уже диалог с Трампом и его будущей администрацией.
https://1prime.ru/20241217/ukraina-853626156.html
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россия, сша, сергей нарышкин, дональд трамп
РОССИЯ, США, Сергей Нарышкин, Дональд Трамп
Нарышкин рассказал, есть ли у него контакты с будущей администрацией Трампа
Директор СВР Нарышкин надеется на налаживание контактов с администрацией Трампа
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Контакты с будущей администрацией лидера президентской гонки в США Дональда Трампа нет, отметил глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
В этой связи он выразил надежду на то, что в скором времени они будут установлены. По его словам, для начала контактов люди должны быть сначала назначены.
"У меня нет", - сказал Нарышкин корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, налажен ли уже диалог с Трампом и его будущей администрацией.
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