https://1prime.ru/20241217/tramp-853628075.html

Нарышкин рассказал, есть ли у него контакты с будущей администрацией Трампа

Нарышкин рассказал, есть ли у него контакты с будущей администрацией Трампа - 17.12.2024, ПРАЙМ

Нарышкин рассказал, есть ли у него контакты с будущей администрацией Трампа

Контакты с будущей администрацией лидера президентской гонки в США Дональда Трампа нет, отметил глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T11:13+0300

2024-12-17T11:13+0300

2024-12-17T11:14+0300

россия

сша

сергей нарышкин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/83435/16/834351620_0:230:2825:1819_1920x0_80_0_0_3435e3db77511345fe62032f8bb204de.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Контакты с будущей администрацией лидера президентской гонки в США Дональда Трампа нет, отметил глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.В этой связи он выразил надежду на то, что в скором времени они будут установлены. По его словам, для начала контактов люди должны быть сначала назначены."У меня нет", - сказал Нарышкин корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, налажен ли уже диалог с Трампом и его будущей администрацией.

https://1prime.ru/20241217/ukraina-853626156.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, сергей нарышкин, дональд трамп