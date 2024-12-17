Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нарышкин рассказал, есть ли у него контакты с будущей администрацией Трампа - 17.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241217/tramp-853628075.html
Нарышкин рассказал, есть ли у него контакты с будущей администрацией Трампа
Нарышкин рассказал, есть ли у него контакты с будущей администрацией Трампа - 17.12.2024, ПРАЙМ
Нарышкин рассказал, есть ли у него контакты с будущей администрацией Трампа
Контакты с будущей администрацией лидера президентской гонки в США Дональда Трампа нет, отметил глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T11:13+0300
2024-12-17T11:14+0300
россия
сша
сергей нарышкин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83435/16/834351620_0:230:2825:1819_1920x0_80_0_0_3435e3db77511345fe62032f8bb204de.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Контакты с будущей администрацией лидера президентской гонки в США Дональда Трампа нет, отметил глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.В этой связи он выразил надежду на то, что в скором времени они будут установлены. По его словам, для начала контактов люди должны быть сначала назначены."У меня нет", - сказал Нарышкин корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, налажен ли уже диалог с Трампом и его будущей администрацией.
https://1prime.ru/20241217/ukraina-853626156.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83435/16/834351620_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_964d7b4a553512cf6c35ed285156eca8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, сергей нарышкин, дональд трамп
РОССИЯ, США, Сергей Нарышкин, Дональд Трамп
11:13 17.12.2024 (обновлено: 11:14 17.12.2024)
 
Нарышкин рассказал, есть ли у него контакты с будущей администрацией Трампа

Директор СВР Нарышкин надеется на налаживание контактов с администрацией Трампа

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Контакты с будущей администрацией лидера президентской гонки в США Дональда Трампа нет, отметил глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
В этой связи он выразил надежду на то, что в скором времени они будут установлены. По его словам, для начала контактов люди должны быть сначала назначены.
"У меня нет", - сказал Нарышкин корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, налажен ли уже диалог с Трампом и его будущей администрацией.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
Трамп неожиданно высказался о передаче украинских территорий
09:56
 
РОССИЯСШАСергей НарышкинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала