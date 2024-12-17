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В Минэнерго озвучили прогноз добычи угля в России до 2050 года

В Минэнерго озвучили прогноз добычи угля в России до 2050 года - 17.12.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго озвучили прогноз добычи угля в России до 2050 года

Добыча угля в России к 2050 году планируется на уровне более 600 миллионов тонн в год, следует из презентации по проекту Энергостратегии до 2050 года, которую... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T14:24+0300

2024-12-17T14:24+0300

2024-12-17T14:24+0300

энергетика

россия

добыча угля

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Добыча угля в России к 2050 году планируется на уровне более 600 миллионов тонн в год, следует из презентации по проекту Энергостратегии до 2050 года, которую представил замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев. На слайде презентации с прогнозом результатов угольной отрасли к 2050 году указано: "600+ миллионов тонн добыча угля и сохранение места в топ-3/4". Добыча угля в России в 2024 году будет на 1% ниже, чем в 2023 году, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. По итогам 2023 года добыча снизилась также на 1%, до 430 миллионов тонн. Таким образом, в 2024 году она может составить порядка 426 миллионов тонн. По словам Новака, в 2025 году прогнозируется такой же показатель.

https://1prime.ru/20241213/ugol-853549291.html

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россия, добыча угля