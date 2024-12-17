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В Минэнерго озвучили прогноз добычи угля в России до 2050 года - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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В Минэнерго озвучили прогноз добычи угля в России до 2050 года
В Минэнерго озвучили прогноз добычи угля в России до 2050 года - 17.12.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго озвучили прогноз добычи угля в России до 2050 года
Добыча угля в России к 2050 году планируется на уровне более 600 миллионов тонн в год, следует из презентации по проекту Энергостратегии до 2050 года, которую... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T14:24+0300
2024-12-17T14:24+0300
энергетика
россия
добыча угля
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Добыча угля в России к 2050 году планируется на уровне более 600 миллионов тонн в год, следует из презентации по проекту Энергостратегии до 2050 года, которую представил замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев. На слайде презентации с прогнозом результатов угольной отрасли к 2050 году указано: "600+ миллионов тонн добыча угля и сохранение места в топ-3/4". Добыча угля в России в 2024 году будет на 1% ниже, чем в 2023 году, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. По итогам 2023 года добыча снизилась также на 1%, до 430 миллионов тонн. Таким образом, в 2024 году она может составить порядка 426 миллионов тонн. По словам Новака, в 2025 году прогнозируется такой же показатель.
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россия, добыча угля
Энергетика, РОССИЯ, добыча угля
14:24 17.12.2024
 
В Минэнерго озвучили прогноз добычи угля в России до 2050 года

Минэнерго: добыча угля в России к 2050 году может превысить 600 млн тонн в год

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Добыча угля в России к 2050 году планируется на уровне более 600 миллионов тонн в год, следует из презентации по проекту Энергостратегии до 2050 года, которую представил замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев.
На слайде презентации с прогнозом результатов угольной отрасли к 2050 году указано: "600+ миллионов тонн добыча угля и сохранение места в топ-3/4".
Добыча угля в России в 2024 году будет на 1% ниже, чем в 2023 году, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. По итогам 2023 года добыча снизилась также на 1%, до 430 миллионов тонн. Таким образом, в 2024 году она может составить порядка 426 миллионов тонн. По словам Новака, в 2025 году прогнозируется такой же показатель.
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