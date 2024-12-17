https://1prime.ru/20241217/ugol-853633201.html
В Минэнерго озвучили прогноз добычи угля в России до 2050 года
В Минэнерго озвучили прогноз добычи угля в России до 2050 года - 17.12.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго озвучили прогноз добычи угля в России до 2050 года
Добыча угля в России к 2050 году планируется на уровне более 600 миллионов тонн в год, следует из презентации по проекту Энергостратегии до 2050 года, которую... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T14:24+0300
2024-12-17T14:24+0300
2024-12-17T14:24+0300
энергетика
россия
добыча угля
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_b5c6febe0b54a691461f6ee00dc25720.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Добыча угля в России к 2050 году планируется на уровне более 600 миллионов тонн в год, следует из презентации по проекту Энергостратегии до 2050 года, которую представил замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев. На слайде презентации с прогнозом результатов угольной отрасли к 2050 году указано: "600+ миллионов тонн добыча угля и сохранение места в топ-3/4". Добыча угля в России в 2024 году будет на 1% ниже, чем в 2023 году, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. По итогам 2023 года добыча снизилась также на 1%, до 430 миллионов тонн. Таким образом, в 2024 году она может составить порядка 426 миллионов тонн. По словам Новака, в 2025 году прогнозируется такой же показатель.
https://1prime.ru/20241213/ugol-853549291.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_151111abd908e874aeccf6baf7347b90.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, добыча угля
Энергетика, РОССИЯ, добыча угля
В Минэнерго озвучили прогноз добычи угля в России до 2050 года
Минэнерго: добыча угля в России к 2050 году может превысить 600 млн тонн в год
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Добыча угля в России к 2050 году планируется на уровне более 600 миллионов тонн в год, следует из презентации по проекту Энергостратегии до 2050 года, которую представил замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев.
На слайде презентации с прогнозом результатов угольной отрасли к 2050 году указано: "600+ миллионов тонн добыча угля и сохранение места в топ-3/4".
Добыча угля в России в 2024 году будет на 1% ниже, чем в 2023 году, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. По итогам 2023 года добыча снизилась также на 1%, до 430 миллионов тонн. Таким образом, в 2024 году она может составить порядка 426 миллионов тонн. По словам Новака, в 2025 году прогнозируется такой же показатель.
Цены на уголь в Китае упали до самого низкого уровня за год, пишут СМИ