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Украина снизила экспорт зерна до минимума с 2019 года
Украина снизила экспорт зерна до минимума с 2019 года - 17.12.2024, ПРАЙМ
Украина снизила экспорт зерна до минимума с 2019 года
Стоимость зерна, которое Украина в январе-ноябре вывозила за рубеж, опустилась до 172 долларов за тонну - минимума с 2019 года, следует из расчетов РИА Новости... | 17.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость зерна, которое Украина в январе-ноябре вывозила за рубеж, опустилась до 172 долларов за тонну - минимума с 2019 года, следует из расчетов РИА Новости по данным таможни страны и платформы ООН Comtrade - это может быть связано с ограничением импорта сельскохозяйственной продукции с Украины некоторыми странами Евросоюза, прокомментировал агентству независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
За январь-ноябрь украинские компании отправили в другие страны 50,1 миллиона тонн пшеницы, кукурузы и ячменя, что стало максимальным объемом с 2019 года. Тогда экспорт достигал 50,5 миллиона тонн. Однако за этот же период стоимость экспорта составила лишь 8,6 миллиарда долларов, или в среднем 172 доллара за тонну зерна - столько же она стоила пять лет назад. При этом год назад показатель составлял 189 долларов, а в 2021 и 2022 годах - примерно 240 долларов.
Цены на зерно в мире в этом году в целом снижались, но по сравнению с 2019 годом они в среднем на 18% выше, свидетельствуют данные ФАО. Основным покупателем украинского зерна была Испания, которая приобрела почти 27% всей пшеницы и 18% кукурузы. Китай же был главным импортером ячменя - на него пришлось почти 40% украинского экспорта.
"Падение цен на экспортируемое с Украины зерно возможно обусловлено тем, что оно еще в прошлом году ряд стран Европы ввели запрет на его ввоз для защиты собственных фермеров. В сложившихся условиях украинские аграрии и трейдеры пытаются его "впихнуть", куда только можно, вот цены на него и идут вниз", - считает Хазанов.
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение транспортных трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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сельское хозяйство, мировая экономика, украина, венгрия, польша, урсула фон дер ляйен, ес, оон, фао
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ООН, ФАО
Украина снизила экспорт зерна до минимума с 2019 года
Эксперт Хазанов: цена украинского зерна опустилась до минимума с 2019 года
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость зерна, которое Украина в январе-ноябре вывозила за рубеж, опустилась до 172 долларов за тонну - минимума с 2019 года, следует из расчетов РИА Новости по данным таможни страны и платформы ООН Comtrade - это может быть связано с ограничением импорта сельскохозяйственной продукции с Украины некоторыми странами Евросоюза, прокомментировал агентству независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
За январь-ноябрь украинские компании отправили в другие страны 50,1 миллиона тонн пшеницы, кукурузы и ячменя, что стало максимальным объемом с 2019 года. Тогда экспорт достигал 50,5 миллиона тонн. Однако за этот же период стоимость экспорта составила лишь 8,6 миллиарда долларов, или в среднем 172 доллара за тонну зерна - столько же она стоила пять лет назад. При этом год назад показатель составлял 189 долларов, а в 2021 и 2022 годах - примерно 240 долларов.
Цены на зерно в мире в этом году в целом снижались, но по сравнению с 2019 годом они в среднем на 18% выше, свидетельствуют данные ФАО. Основным покупателем украинского зерна была Испания, которая приобрела почти 27% всей пшеницы и 18% кукурузы. Китай же был главным импортером ячменя - на него пришлось почти 40% украинского экспорта.
"Падение цен на экспортируемое с Украины зерно возможно обусловлено тем, что оно еще в прошлом году ряд стран Европы ввели запрет на его ввоз для защиты собственных фермеров. В сложившихся условиях украинские аграрии и трейдеры пытаются его "впихнуть", куда только можно, вот цены на него и идут вниз", - считает Хазанов.
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение транспортных трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.