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Украина снизила экспорт зерна до минимума с 2019 года

Украина снизила экспорт зерна до минимума с 2019 года - 17.12.2024, ПРАЙМ

Украина снизила экспорт зерна до минимума с 2019 года

Стоимость зерна, которое Украина в январе-ноябре вывозила за рубеж, опустилась до 172 долларов за тонну - минимума с 2019 года, следует из расчетов РИА Новости... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T06:16+0300

2024-12-17T06:16+0300

2024-12-17T06:16+0300

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость зерна, которое Украина в январе-ноябре вывозила за рубеж, опустилась до 172 долларов за тонну - минимума с 2019 года, следует из расчетов РИА Новости по данным таможни страны и платформы ООН Comtrade - это может быть связано с ограничением импорта сельскохозяйственной продукции с Украины некоторыми странами Евросоюза, прокомментировал агентству независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. За январь-ноябрь украинские компании отправили в другие страны 50,1 миллиона тонн пшеницы, кукурузы и ячменя, что стало максимальным объемом с 2019 года. Тогда экспорт достигал 50,5 миллиона тонн. Однако за этот же период стоимость экспорта составила лишь 8,6 миллиарда долларов, или в среднем 172 доллара за тонну зерна - столько же она стоила пять лет назад. При этом год назад показатель составлял 189 долларов, а в 2021 и 2022 годах - примерно 240 долларов. Цены на зерно в мире в этом году в целом снижались, но по сравнению с 2019 годом они в среднем на 18% выше, свидетельствуют данные ФАО. Основным покупателем украинского зерна была Испания, которая приобрела почти 27% всей пшеницы и 18% кукурузы. Китай же был главным импортером ячменя - на него пришлось почти 40% украинского экспорта. "Падение цен на экспортируемое с Украины зерно возможно обусловлено тем, что оно еще в прошлом году ряд стран Европы ввели запрет на его ввоз для защиты собственных фермеров. В сложившихся условиях украинские аграрии и трейдеры пытаются его "впихнуть", куда только можно, вот цены на него и идут вниз", - считает Хазанов. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение транспортных трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

украина

венгрия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, украина, венгрия, польша, урсула фон дер ляйен, ес, оон, фао