https://1prime.ru/20241217/ukraina-853626156.html

Трамп неожиданно высказался об украинских территориях

Трамп неожиданно высказался об украинских территориях - 17.12.2024, ПРАЙМ

Трамп неожиданно высказался об украинских территориях

Дональд Трамп заявил о намерении обсудить вопрос территориальных уступок Украины в эфире телеканала Fox News. | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T09:56+0300

2024-12-17T09:56+0300

2024-12-17T09:56+0300

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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Дональд Трамп заявил о намерении обсудить вопрос территориальных уступок Украины в эфире телеканала Fox News. ""Я скажу вам (о передаче территорий. — ред.), когда состоится моя первая встреча", — отметил избранный президент США. В то же время, он не уточнил, о какой встрече идет речь, но в том же интервью выразил готовность вести переговоры как с Путиным, так и с Зеленским для завершения конфликта на Украине.Ранее Трамп сообщил о своем намерении приложить усилия для мирного разрешения конфликта на Украине еще до своей инаугурации. Он подчеркивал, что разрешение украинского кризиса станет одним из приоритетов его администрации, и намекал на действия до официального вступления в должность.Избранный президент также отметил, что украинский конфликт не возник бы, если бы он занимал пост президента США вместо Джо Байдена. Он добавил, что в случае своего переизбрания намерен решить кризис в течение 24 часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, охарактеризовал ситуацию как слишком сложную для решения за один день.

https://1prime.ru/20241216/ukraina-853607305.html

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сша, украина, новые регионы рф