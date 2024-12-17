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В Крыму задержали передававшего Киеву данные о военной технике мужчину
В Крыму задержали передававшего Киеву данные о военной технике мужчину - 17.12.2024, ПРАЙМ
В Крыму задержали передававшего Киеву данные о военной технике мужчину
Задержан житель Ялты, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении и передвижении военной техники в Крыму. Об этом сообщили в Центре... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T10:22+0300
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Задержан житель Ялты, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении и передвижении военной техники в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России жителя города Ялты, 1993 года рождения, причастного к передаче украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.Установлено, что задержанный через Telegram связался с сотрудником военной разведки Украины и выразил готовность предоставлять различную информацию, включая фото- и видеоматериалы."Выполняя задания куратора, злоумышленник активно передавал иностранной спецслужбе данные о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Крыма", - отметили в ФСБ.Кроме того, задержанный признал, что работал на украинские спецслужбы с 2023 года. По его словам, он по заданию украинских спецслужб в декабре 2023 года в Севастополе снимал на видео корабли Черноморского флота.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
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россия, крым, фсб
В Крыму задержали передававшего Киеву данные о военной технике мужчину
ФСБ задержала жителя Ялты, передававшего Киеву данные о военной технике в Крыму
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Задержан житель Ялты, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении и передвижении военной техники в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России жителя города Ялты, 1993 года рождения, причастного к передаче украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Установлено, что задержанный через Telegram связался с сотрудником военной разведки Украины и выразил готовность предоставлять различную информацию, включая фото- и видеоматериалы.
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"Выполняя задания куратора, злоумышленник активно передавал иностранной спецслужбе данные о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Крыма", - отметили в ФСБ.
Кроме того, задержанный признал, что работал на украинские спецслужбы с 2023 года. По его словам, он по заданию украинских спецслужб в декабре 2023 года в Севастополе снимал на видео корабли Черноморского флота.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.