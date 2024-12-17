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"Омыть сапоги в Индийском океане". Как Трамп смущает Канаду и Мексику

"Омыть сапоги в Индийском океане". Как Трамп смущает Канаду и Мексику - 17.12.2024, ПРАЙМ

"Омыть сапоги в Индийском океане". Как Трамп смущает Канаду и Мексику

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США в качестве новых штатов. Имеют ли эти провокационные... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T04:04+0300

2024-12-17T04:04+0300

2024-12-17T04:04+0300

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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ, Роман Серов. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США в качестве новых штатов. Имеют ли эти провокационные заявления под собой реальные основания, рассказали эксперты."Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год, Мексику — почти на 300 миллиардов долларов. Почему мы субсидируем эти страны? Если мы намерены субсидировать их, пускай становятся штатами страны", — сказал избранный президент США в интервью NBC News."Эти слова в очередной раз стали его обычной "фигурой речи". Конечно, ни о каком присоединении двух соседних стран к США речь не идет", - уверен Александр Рудой, эксперт управления международного сотрудничества Государственного университета управления.В настоящее время между США, Мексикой и Канадой действует Соглашение о свободной торговле (United States-Mexico-Canada Agreement – USMCA), заключенное в 2020 году администрацией Трампа. Оно заменило предыдущее соглашение, NAFTA, которое, по мнению американской администрации, давало партнерам США бОльшие выгоды и фактически привело к возникновению дефицита торгового баланса страны с Мехико и Оттавой.По новому соглашению американские сельскохозяйственные производители получили широкий доступ на рынки Канады и Мексики. За счет перераспределения производственных мощностей между странами в США были созданы дополнительные рабочие места для среднего класса. Соглашение также давало штатам возможность устанавливать торговые барьеры в одностороннем порядке.В ходе предвыборной компании Трамп неоднократно упоминал о необходимости тарифных ограничений во внешней торговле США. В конце ноября он пообещал ввести 25-процентную пошлину на импорт из Канады и Мексики, как только вернется в Белый Дом.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТема тарифов была затронута в интервью избранного президента каналу NBC 8 декабря. Интервьюер заметила, что введение тарифов в отношении трех крупнейших торговых партнеров США ляжет дополнительным бременем на американских потребителей. В ответ Трамп заявил, что он не может ничего гарантировать, что из-за администрации Байдена ситуация в экономике стала значительно хуже, и что тарифы помогут американцам стать богатыми. А затем он произнес знаменитую фразу о том, что в случае дальнейшего сохранения дисбаланса в торговле с Мексикой и Канадой, этим странам нужно войти в состав США.Но Трамп не был бы собой, если бы не "сгустил краски". По данным Бюро переписи населения США, которое занимается статистикой экономических и демографических данных, торговый дефицит США с Канадой в 2023 году составил 41 млрд долларов, а с Мексикой – 162 млрд долларов. Это, как объясняет Александр Рудой, то, что Трамп назвал "субсидированием".Свобода маневраКак отмечает политический обозреватель Дмитрий Галкин, значительную часть избирателей Трампа составляют жители небольших городов, социальное положение которых существенно ухудшилось после того, как значительная часть американского промышленного производства, не связанного с высокотехнологичными отраслями, переместилась в другие страны.Этот процесс существенно ускорился благодаря подписанию соглашения NAFTA, которое было подготовлено администрацией Буша-старшего и вступило в силу при Клинтоне."Показательно, что семьи этих двух американских президентов во время недавней избирательной кампании делали все возможное, чтобы не допустить возвращения Трампа", - говорит Дмитрий Галкин.Эксперт не исключает, что одной из причин столь жесткой позиции было то, что у Трампа нет иного выхода, кроме радикального пересмотра нынешних торговых отношений с Канадой и Мексикой.Если он этого не сделает, то рискует утратить свою нынешнюю популярность, что лишит его возможности сделать собственного ставленника кандидатом от Республиканской партии на следующих выборах.Во время своего прошлого срока Трамп несколько раз модифицировал соглашение о североамериканской зоне свободной торговли, которое с тех пор называется "Договор США-Мексика-Канада".Правда, суть его от этого мало изменилась: зона свободной торговли между тремя странами продолжает существовать.Вероятно, положение некоторых американских производителей молочных продуктов несколько улучшилось благодаря возросшей доступности канадского рынка, а производство автозапчастей в США несколько выросло благодаря введению квот для мексиканских и канадских производителей."Но массового возвращения промышленных предприятий в США, на которое рассчитывала американская глубинка, так и произошло. Поэтому Трампу так важно показать, что теперь все будет иначе, и он добьется значимого снижения присутствия Мексики и Канады на американском рынке", - говорит Дмитрий Галкин.Однако есть вполне обоснованные опасения, что в результате вырастут цены на многие потребительские и промышленные товары, а возвращения производственных предприятий на американскую территорию так и не произойдет."Поэтому Трампу не хотелось бы, чтобы дискуссия вокруг торговых отношений с Канадой и Мексикой перешла в экономическую плоскость. Это лишило бы его свободы маневра, а, главное, помешало бы ему продемонстрировать сторонникам решительность своих намерений", - объясняет Галкин.По его мнению, предложение Мексике и Канаде стать американскими штатами как раз и призвано устранить обсуждение экономических последствий отмены существующих торговых соглашений. Это, по словам политического обозревателя, можно сравнить с призывами Владимира Жириновского в начале 1990-х завоевать Пакистан и обеспечить России выход к Индийскому океану.Экономические предложения ЛДПР, поддержавшей проведение приватизации, попросту затерялись на столь ярком фоне."Примерно этого же добивается и Трамп, для которого в данном случае важны не столько экономические результаты его действий, сколько сохранение популярности у наиболее преданной ему части американских избирателей", - говорит Галкин.Слишком сложноЕще одна причина, почему слова Трампа о вхождении Канады и Мексики в состав США не имеют под собой реальных оснований - сложность и длительность процедуры вхождения новых территорий в состав США, которая происходит через Конгресс, замечает директор Центра социально-политических исследований, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова.Например, в Конгрессе несколько раз поднимался вопрос об острове Пуэрто-Рико, который де-факто уже является территорией США, но необходимое большинство голосов так и не было получено.Но и сами Канада и Мексика также не изъявляют желания стать штатами США. Это независимые государства, обладающие значительным экономическим потенциалом. Более того, Канада входит в Британское Содружество наций, и формально ее главой является британский король Карл III.По мнению Давыдовой, провокационные заявления Трампа в адрес Канады и Мексики скорее показывают серьезность его намерений сократить субсидирование этих стран в будущем."Трамп собирается продолжить свою политику возвращения финансовых потоков в США. В этом же ключе сделаны и его заявления о выходе из НАТО, если европейские страны не увеличат свои доли финансирования", - объясняет экономист.Не его конекТаким образом, как поясняет Рудой, жесткие заявления Трампа направлены, во-первых, на избирателей, чтобы они слышали, что он последователен. А во-вторых, на торговых партнеров. В отношениях с ними Трамп как бы объявляет, что правила теперь диктует он."Дональд Трамп – успешный бизнесмен, заключение удачных сделок – его конек. Однако международные отношения и международная торговля – это более сложный, особый и тонкий предмет", - замечает эксперт.Здесь обычные приемы бизнеса могут не только не сработать, но и дать обратный результат. В любом случае, уже скоро мир увидит, как новый 47-й президент США переходит от слов к делу.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мировая экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, владимир жириновский, карл iii