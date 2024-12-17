https://1prime.ru/20241217/valyuty-853638956.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 18 декабря
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 18 декабря - 17.12.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 18 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 10,20 копейки, до 13,9613 рубля, курс доллара - на 8,54 копейки, до 102,9979 рубля, а курс | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T17:57+0300
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 10,20 копейки, до 13,9613 рубля, курс доллара - на 8,54 копейки, до 102,9979 рубля, а курс евро снизился - на 35,72 копейки, до 108,3444 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20241217/yuan-853626892.html
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банк россии, юань, доллар, евро
Экономика, Банк России, юань, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 18 декабря
Банк России: курс юаня на 18 декабря - 13,96, доллара - 103, евро - 108,34 руб
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 10,20 копейки, до 13,9613 рубля, курс доллара - на 8,54 копейки, до 102,9979 рубля, а курс евро снизился - на 35,72 копейки, до 108,3444 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
Курс юаня открыл торги 17 декабря ростом
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.