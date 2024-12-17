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Власти не будут делать шагов по вытеснению наличных из обращения
Власти не будут делать шагов по вытеснению наличных из обращения - 17.12.2024, ПРАЙМ
Власти не будут делать шагов по вытеснению наличных из обращения
Власти в России не будут делать никаких шагов по вытеснению наличных из обращения, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T07:04+0300
2024-12-17T07:04+0300
2024-12-17T07:04+0300
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госдума
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Власти в России не будут делать никаких шагов по вытеснению наличных из обращения, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Государство никаких шагов делать не будет по вытеснению наличных", - сказал депутат.
Также, по его словам, несмотря на то, что в 2025 году планируется массовое внедрение цифрового рубля, "революции точно не будет". "У нас и так высокая доля безналичных расчетов, почти 90%. Ну и, соответственно, та доля наличных, которая есть, она, очевидно, будет обращаться", - добавил глава комитета.
"Есть привычки, традиции, особенно у старшего поколения. Младшие, конечно, уже вообще наличными не пользуются", - отметил Аксаков.
В сентябре ЦБ РФ сообщил, что направил в Минфин предложения по изменению законодательства, согласно которым системно значимые банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется на доработку своих систем срок до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина позже поясняла, что ЦБ РФ хочет законодательно закрепить обязанность банков проводить операции с цифровыми рублями - сначала крупнейших игроков, более к этому готовых, а затем и всех остальных.
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финансы, банки, россия, рф, москва, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, госдума, минфин, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Госдума, Минфин, банк Россия
Власти не будут делать шагов по вытеснению наличных из обращения
Депутат Аксаков: власти не будут делать шагов по вытеснению наличных из обращения
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Власти в России не будут делать никаких шагов по вытеснению наличных из обращения, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Государство никаких шагов делать не будет по вытеснению наличных", - сказал депутат.
Также, по его словам, несмотря на то, что в 2025 году планируется массовое внедрение цифрового рубля, "революции точно не будет". "У нас и так высокая доля безналичных расчетов, почти 90%. Ну и, соответственно, та доля наличных, которая есть, она, очевидно, будет обращаться", - добавил глава комитета.
"Есть привычки, традиции, особенно у старшего поколения. Младшие, конечно, уже вообще наличными не пользуются", - отметил Аксаков.
В сентябре ЦБ РФ сообщил, что направил в Минфин предложения по изменению законодательства, согласно которым системно значимые банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется на доработку своих систем срок до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина позже поясняла, что ЦБ РФ хочет законодательно закрепить обязанность банков проводить операции с цифровыми рублями - сначала крупнейших игроков, более к этому готовых, а затем и всех остальных.