https://1prime.ru/20241217/volodin-853632110.html

Володин прокомментировал проект о спецсчетах для иноагентов

Володин прокомментировал проект о спецсчетах для иноагентов - 17.12.2024, ПРАЙМ

Володин прокомментировал проект о спецсчетах для иноагентов

Законопроект о специальных счетах для иностранных агентов направлен на защиту России от предателей, сообщил председатель Госдумы Вячеслава Володина | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T13:51+0300

2024-12-17T13:51+0300

2024-12-17T13:51+0300

россия

госдума

вячеслав володин

иноагенты

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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Законопроект о специальных счетах для иностранных агентов направлен на защиту России от предателей, сообщил председатель Госдумы Вячеслава ВолодинаРанее на пленарном заседании Госдума приняла поправки, касающиеся зачисления на специальные счета иноагентов доходов от продажи и аренды недвижимости, транспортных средств, а также дивидендов и процентов по вкладам.Володин отметил, что данный законопроект поможет защитить страну и граждан от тех, кто получает деньги за счет российского имущества и затем направляет эти средства на поддержку вооруженных сил Украины. Он также напомнил, что первый закон о иностранных агентах был принят Госдумой в 2012 году, и с тех пор ситуация изменилась.Председатель Госдумы подчеркнул, что подобные меры следовало принимать гораздо раньше, и привел в пример Францию, где в этом году был принят аналогичный закон с более жесткими нормами. Он поручил комитету по безопасности изучить французский опыт и предложить соответствующие изменения в российское законодательство.Проект был внесен в Госдуму в ноябре, и его поддержали 429 депутатов из всех фракций. В рамках законопроекта предлагается ввести особый порядок для вознаграждений иностранным агентам и обязательное открытие специального рублевого счета для зачисления доходов от творческой деятельности. Распоряжаться средствами со счета иноагенты смогут только после отмены своего статуса. Если иноагент не откроет счет самостоятельно, это будет обязан сделать тот, кто выплачивает ему гонорары.

https://1prime.ru/20241217/inoagenty-853631579.html

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россия, госдума, вячеслав володин, иноагенты